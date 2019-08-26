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26.08.2019 13:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые исследуют четыре арктических моря

Текст: Никита Зайков (Томск)
Ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отправились в стодневную трансарктическую экспедицию. Ее руководителем стал сотрудник Биологического института Томского госуниверситета Алексей Орлов.
Арктический шлемоносец Фото: ВНИРО Арктический шлемоносец Фото: ВНИРО
Арктический шлемоносец Фото: ВНИРО

Как рассказали в пресс-службе сибирского вуза, специалисты проведут комслексное исследование биоресурсов в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском морях, а также в море Лаптевых. Полученные данные позволят оценить состояние экосистемы северных морей и в перспективе снизить антропогенные риски при освоении ресурсов арктического бассейна.

Фото: iStock
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Ученые на борту научно-исследовательского судна "Профессор Леванидов" проводят изучение морей на комплексных станциях, расположенных с шагом 15-20 морских миль. Планируется отработать около двухсот таких точек на карте. В каждом море специалисты исследуют эхозаписи и при помощи донного трала собирают различные образцы для изучения. Кроме того, ведутся наблюдения за животными.

- Мы прекрасно понимаем, что все те возможности, которые открывает перед нами Арктика, требуют грамотного и бережного отношения к ее ресурсам, ответственного подхода к сохранению уникальной и очень уязвимой экосистемы для будущих поколений, - подчеркивает Алексей Орлов. - В ходе стодневной экспедиции будут выполнены комплексные исследования среды и биоты. Всю рыбу и беспозвоночных обрабатываем в бортовых лабораториях. Часть океанологических проб везем для обработки на берег, некоторые параметры определяем на месте.

Фото: pixabay.com
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Помимо этого специалисты отбирают пробы для оценки концентрации микропластика в арктических морях. Накопления такого материала в водах создает сегодня серьезную экологическую проблему, масштабы которой до сих пор сложно оценить. Между тем, токсичный микропластик аккумулируется в зоопланктоне, которым питаются и промысловые рыбы.

Окончание экспедиции запланировано на конец октября. В то же время ее проведение серьезно осложняют погодные условия: туманы, дожди, штормы. А в Восточно-Сибирском море к факторам риска добавляется и непростая ледовая обстановка.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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