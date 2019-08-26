Самолет Москва - Новокузнецк из-за тумана направили в Толмачево

Борт, направлявшийся из столицы в Новокузнецк Кемеровской области, сел на запасной аэродром.

Как передает ТАСС, воздушное судно было направлено в новосибирский аэропорт Толмачево. Причиной этого стал сильный туман на территории Кузбасса.

- Рейс 809 из Шереметьева был отправлен в Толмачево. Есть опоздание двух рейсов на прибытие и, соответственно, два на вылет - в среднем на три часа, - пояснили в новосибирской воздушной гавани.

Помимо этого рейса, задерживается прибытие самолетов из Антальи и столичного Домодедово.

Тем временем на территории Кемеровской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах дожди и грозы, а ночью и утром - сильные туманы.