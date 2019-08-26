Россия создает современные информационные продукты, но не всегда пускает в дело свои же наработки, показала проверка Счетной палаты (СП) строительства информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры (ИКТ) к Универсиаде-2019 в Красноярске. В ведомстве настоятельно рекомендовали использовать наследие Универсиады для других мероприятий.

"Все поставленные цели по ИКТ-инфраструктуре выполнены в полном объеме, обеспечена качественная подготовка и проведение Универсиады-2019", - говорится в отчете по итогам проверки СП, с которым ознакомилась "Российская газета". Правда, создавали коммуникации в ускоренном темпе, так как с подготовкой концепции затянули на два года и долго принимали решения об объемах и источниках финансирования.

Построенная инфраструктура включает почти 40 различных компонентов, которые отвечали за аккредитацию и размещение участников, организаторов спортивных соревнований, бронирование билетов, безопасность и связь. Над этим совместно работали минкомсвязь и правительство Красноярского края.

Контрольное ведомство выявило "отдельные недостатки и нарушения", от которых, однако, не застрахованы и другие проекты. Прежде всего это недостаточно высокий уровень организации системы проектного управления. Подготовку к Универсиаде-2019 начали еще в 2015 году, при этом планы несколько раз пересматривали, а ответственных не указали. Управление затратами также было не на самом высоком уровне. Компоненты ИКТ-инфраструктуры создавались с 2018 года без сметной документации и финансового плана, отмечают в СП. Да и об оптимизации расходов задумывались не всегда.

Наконец, возникли вопросы и к использованию уже имеющихся разработок. При подготовке к Универсиаде-2019 наследие прежней Универсиады-2013 и других спортивных мероприятий задействовали слабо. Повторные разработки программного обеспечения проводили без достаточных обоснований, отметили в СП. Но и об использовании созданной инфраструктуры в Красноярске также пока не задумались. Разработанные версии программного обеспечения и автоматизированных информационных систем не разместили в Национальном фонде алгоритмов и программ, отмечают СП. А между тем этот реестр специально предназначен для многократного использования созданного на бюджетные деньги ПО.

Внедрение технологий тормозится из-за неразвитости смежных областей

Да и планы промышленной эксплуатации созданной ИКТ-инфраструктуры отсутствуют. На подготовку к следующей Универсиаде-2023 отпущено всего три года, так что необходимо обеспечить более четкое планирование подготовительного этапа, указывают в СП. При этом обязательно стоит использовать созданную ИКТ-инфраструктуру. В минкомсвязи уже пообещали принять во внимание указанные недостатки. "В том числе подумаем над тем, каким образом использовать наследие 2019 в Красноярске при проектировании ИКТ-инфраструктуры для Универсиады-2023", - приводят в СП слова замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Войтенко.

Между тем проблема эффективного внедрения в стране современных ИТ-технологий имеет как научно-техническую, так и экономическую составляющую, отметил в беседе с "РГ" старший научный сотрудник Международной научно-учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ Алексей Незнанов. "Повторная разработка уже существующих технологий - это в первую очередь проблема организации работ и способа финансирования", - говорит эксперт. Средства выделяются в рамках таких схем, по которым их надо освоить, а не получить результат, причем различные проекты зачастую бессистемны и очень редко приводят к появлению адекватных платформ и стеков. Также следует учитывать проблему масштаба, когда вложения в нижние уровни технологического стека "отбиваются" только на крупных рынках, желательно "в масштабе всего мира", поясняет он.

С научно-технической точки зрения внедрение технологий тормозится из-за неразвитости смежных областей. "Сейчас ИКТ-технологии - это огромный пласт, в котором нужно рассматривать отдельные подобласти. Всего важных подобластей - несколько сотен. Россия имеет научные разработки мирового уровня примерно в пяти процентах областей ИКТ. Но для их внедрения в импортозамещающем варианте нужно аналогично развить еще как минимум 15 процентов смежных областей", - поясняет эксперт.

При этом уровень российских разработок и разработчиков достаточно высок для того, чтобы делать не только точечные, но и комплексные внедрения в организациях любого масштаба, отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин. "Пару лет назад в реестре российского ПО, который ведет минкомсвязь, было около тысячи программ, а сейчас количество приближается к шести тысячам. Причем представлены продукты во всех основных классах программного обеспечения: от системного до специализированного и прикладного", - приводит пример собеседник "РГ". Растет также экспорт продуктов и услуг ИКТ. Но отрасль еще формируется и испытывает конкуренцию со стороны глобальных корпораций.

Для поддержки развития отечественных ИКТ-технологий необходимо сохранить пониженные страховые взносы, проводить политику на импортозамещение, а также совершенствовать законодательную базу, отмечают эксперты.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"