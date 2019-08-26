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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почта завязывает узел

Строительство крупного хаба началось в Новосибирске
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
"Почта России" приступила к строительству логистического почтового центра в Новосибирске. Новый логистический центр будет находиться на территории международного аэропорта Толмачево и сможет обслуживать 11 миллионов жителей региона. Инвестиции в этот проект превышают шесть миллиардов рублей.

Размещение центра на территории аэропорта Толмачево позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую. Это сократит время на их транспортировку. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений, отмечается в сообщении почтового предприятия. Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, позволит обрабатывать более миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тысяч посылок и международных мелких пакетов. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край, а также Республика Алтай.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
"Почта России" собралась открывать магазины и аптеки

"Еще несколько почтовых хабов находятся в разработке уже сейчас. Мы строим логистические центры в Ростове и Хабаровске, - рассказал заместитель генерального директора по логистике "Почта России" Игорь Чебунин. Производственные комплексы будут соединены транспортными коридорами и сформируют одну, максимально эффективную логистическую сеть. Она позволит значительно ускорить доставку почтовых отправлений по всей стране, сделает ближе товары интернет-площадок. "Почта идет по пути концентрации потоков отправлений, уменьшения количества сортировок и снижения времени обработки посылок и писем", - подчеркнул он.

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