В Иркутской области построят несколько школ сверх плана

Сразу 20 школ строится в Иркутской области в настоящее время. Несколько из них - сверх плана, в рамках ликвидации последствий паводка.

Среди последних - две школы на 1275 мест в новых микрорайонах Тулуна, где планируется возвести жилье для переселенцев из зоны затопления. Еще одна - на 250 учеников в микрорайоне Шахты. В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный возведут новую школу на 520 мест В микрорайоне Горный построят школу на 250 мест.

Три новых учреждения, строительство которых велось в рамках пятилетнего плана социально-экономического развития области, откроются уже 1 сентября - это школы в Усть-Уде, селе Тутура Жигаловского района и в микрорайоне Лесном в Иркутске. А кроме того после полной реконструкции начнет работу школа в селе Кривая Лука Киренского района.

В целом, из 2053 образовательных учреждений к учебному году приняли 2026. Среди них 872 школы, 73 техникума и колледжа, 834 детсада, 225 организаций дополнительного образования. Остальные 27 учреждений находятся на территориях, пострадавших от паводка, поэтому часть из них будет принята позже. А часть, как говорилось выше, будет построена заново. Их учащиеся и педколлективы распределены по другим по другим образовательным организациям.

Кроме того, Иркутская область договорилась о предоставлении ребятишкам из затопленных районов мест в санаториях и детских центрах, где есть возможность обучаться. В Иркутской области забронировано 580 таких путевок. Во всероссийский детский центр "Орленок" - 190 путевок. Ведутся переговоры об отправке детей в ВДЦ "Артек" и "Океан".

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"