Жителя Алтая заподозрили в истязании семилетнего сына

В городе Рубцовск Алтайского края следователи возбудили уголовное дело по факту истязаний семилетнего ребенка, причинявшихся его отцом. Как сообщили в краевом Следственном управлении СКР, в ближайшее время 53-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.

Дело возбуждено сразу по двум статьям уголовного кодекса. Во-первых, собственно об истязаниях, систематическом нанесении побоев, а во-вторых, о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как установили следователи, ребенок неоднократно подвергался избиениям как минимум в прошлом и нынешнем году.

Сейчас мальчика изъяли из семьи и поместили в соцучреждение, решается вопрос о лишении отца родительских прав. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и условия, в которых воспитывался ребенок для закрепления доказательной базы.