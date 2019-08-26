Премьер Ингушетии написал заявление об отставке

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы администрации региона.

Как стало известно, о своем решении уйти с поста Евлоев сообщил на заседании кабинета министров республики. Теперь его заявление должен подписать врио руководителя Ингушетии.

На протяжении многих лет Зялимхан Евлоев работал в республиканских органах власти. Сначала, возглавляя администрацию Карабулака, был избран депутатом Народного Собрания Ингушетии. В 2016 году стал председателем республиканского парламента. В прошлом году был назначен на должность премьера Ингушетии.