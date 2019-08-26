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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Связали легенды

Туристические объекты Дагестана объединили в одну сеть
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
Аналогом Золотого кольца России станет новый туристический маршрут "Легенды Дагестана". В него включены около ста популярных этнокультурных, исторических и природных объектов республики.
В заброшенном древнем ауле Корода можно встретить только туристов. Фото: Тимур Алиев В заброшенном древнем ауле Корода можно встретить только туристов. Фото: Тимур Алиев
В заброшенном древнем ауле Корода можно встретить только туристов. Фото: Тимур Алиев

У многих гостей Дагестан ассоциируется только с пляжами Каспийского моря и древнейшим городом России Дербентом. Однако в республике множество других интереснейших достопримечательностей.

Путешественник: Дагестан - хорошая альтернатива Грузии

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам региона рассказали "РГ", что принято решение объединить самые интересные туристические места в один маршрут. В него вошли крупнейший в Европе песчаный бархан Сарыкум, Сулакский каньон, памятник "Белые журавли" в селе Гуниб, аул златокузнецов Кубачи, Царская поляна, крепость Нарын-Кала в Дербенте и другие достопримечательности.

Туристы смогут посетить и заброшенные старинные села. Туристы смогут посетить и заброшенные старинные села. В их числе - село Корода, которому, по данным историков, около 1700 лет. Село построено на краю огромной горы, с единственной тропинкой для входа. В переводе с аварского Корода означает ловушка. Таким образом, древние жители защищались от врагов. А село Гамсутль сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один житель - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя "последним из могикан". Он разводил пчел и принимал редких гостей. В 2015 году Абдужалила не стало и село окончательно опустело.

Фото: iStock
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Но общественники бьют тревогу. Увеличивающийся турпоток несет угрозу как самим заброшенным аулам, так и посещающим их экскурсантам. Дома находятся в ветхом состоянии и могут развалиться в любой момент, что опасно для туристов.

В Дагестане сейчас обсуждают акт вандализма, который совершили неизвестные посетители села Гамсутль - со старинной арки заброшенного села были украдены камни с древними надписями и рисунками. В Агентстве по охране культурного наследия Дагестана разводят руками: само село культурной ценности официально не представляет. В нем расположены лишь два объекта культурного наследия, находящихся под охраной государства - "Башня" и "Дом-башня". Одна надежда на информационные таблички с просьбой сохранить культурное наследие для потомков.

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