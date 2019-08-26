В Чечне 17-летную девушку заподозрили в убийстве матери и сестры

В Чеченской Республике 17-летнюю девушку подозревают в том, что она ножом зарезала сестру и мать. Об этом в понедельник сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Согласно материалам дела, подозреваемая жила в одном доме с родственниками и долгое время была с ними в ссоре.

"23 августа 2019 года в 3 часа ночи в ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь. В результате полученных ножевых ранений 27-летняя сестра и 53-летняя мать подозреваемой скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении управления СКР по республике.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.