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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для аренды авто россияне выбрали родину, Италию и Турцию

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Россия, Италия и Турция стали самыми популярными странами, в которых российские туристы предпочли воспользоваться услугой аренды автомобилей. Как сообщает со ссылкой на агрегатора туристических услуг Момондо РИА Новости, Россия лидирует и по стоимости автоаренды, которая в среднем составляет 2500 рублей в сутки. После Москвы и Санкт-Петербурга наиболее востребованной эта услуга является в Сочи, Анапе и Калининграде - здесь ставка может быть ниже на двести рублей, чем в столицах.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Что касается зарубежья, то следом за Россией на первые строчки рейтинга популярности пробились Италия (1600 рублей в сутки), Турция и Греция (1900 рублей), а также Испания (менее 900 рублей). Испания э этим показателем также вошла в число предпочитаемых россиянами стран с самым дешевым прокатом автомобилей. Ту же сумму, эквивалентную 900 рублям, российским туристам нужно будет приготовить в Панаме, а самое выгодное предложение наших соотечественников ожидает в Мексике - 584 рубля в день.

Составители рейтинга также отмечают, что чаще всего россияне берут авто в аренду в таких городах, как Ларнака (1038 рублей в день), Анталья (1800 рублей) и Москва.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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