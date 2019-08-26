Для аренды авто россияне выбрали родину, Италию и Турцию

Россия, Италия и Турция стали самыми популярными странами, в которых российские туристы предпочли воспользоваться услугой аренды автомобилей. Как сообщает со ссылкой на агрегатора туристических услуг Момондо РИА Новости, Россия лидирует и по стоимости автоаренды, которая в среднем составляет 2500 рублей в сутки. После Москвы и Санкт-Петербурга наиболее востребованной эта услуга является в Сочи, Анапе и Калининграде - здесь ставка может быть ниже на двести рублей, чем в столицах.

Что касается зарубежья, то следом за Россией на первые строчки рейтинга популярности пробились Италия (1600 рублей в сутки), Турция и Греция (1900 рублей), а также Испания (менее 900 рублей). Испания э этим показателем также вошла в число предпочитаемых россиянами стран с самым дешевым прокатом автомобилей. Ту же сумму, эквивалентную 900 рублям, российским туристам нужно будет приготовить в Панаме, а самое выгодное предложение наших соотечественников ожидает в Мексике - 584 рубля в день.

Составители рейтинга также отмечают, что чаще всего россияне берут авто в аренду в таких городах, как Ларнака (1038 рублей в день), Анталья (1800 рублей) и Москва.