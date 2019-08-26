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Рубрика: Общество
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Мигрантам выдадут электронные карты
Текст: Вера Черенева ( "Российская газета",  Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
В Санкт-Петербурге начата разработка "Электронной карты мигранта". На пластиковом носителе будут размещены данные об иностранном гражданине, включая номер патента, отпечатки пальцев, а также о месте работы. Нововведение призвано бороться с подделкой документов и сделать сферу трудовой миграции прозрачней.

В комитете по межнациональным отношениями и реализации миграционной политики Смольного дату введения новой карты пока не называют. Тем не менее принцип работы будет такой же, как и у Единой карты петербуржца.

Впервые в России для получения электронной карты мигранта будет внедрена обязательная дактилоскопия. В настоящее время при въезде в страну трудовые мигранты отпечатков пальцев не сдают

Первый зампредседателя комитета Вадим Окрушко ссылается на опыт Нидерландов и Канады, где подобные карты уже внедрены.

Президент Фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин сообщил "РГ", что инициативу петербургских властей оценивает положительно. Эксперт отмечает, что карта будет удобна как властям, так и непосредственно иностранцам, прибывающим на заработки.

Фото: iStock
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- Сейчас мигрант вынужден носить с собой каждый день целый пакет документов: паспорт, миграционную карту, патент и еще много всяких бумаг. Если к иностранному гражданину подойдет полицейский и попросит предъявить документы, то важно, чтобы был весь комплект, отсутствие одной бумаги - уже повод к задержанию для выяснения личности. Если появится единая пластиковая карта, где на чипе будет записана вся информация, то людям будет значительно проще, - говорит Поставнин.

Важный момент: благодаря карте может быть побежден рынок поддельных документов для мигрантов, это прослойка посредников, которые зачастую обирают граждан, причем в некоторых фирмах вполне осознанно вводят иностранных рабочих в заблуждение.

Для получения карты будет внедрена в тестовом режиме обязательная дактилоскопия. Сейчас при въезде трудовые мигранты отпечатков пальцев не сдают.

Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Миграционный учет в России
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