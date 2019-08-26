Петербуржцы поделились фотографиями гало

Жители Петербурга стали свидетелями необычного природного явления. В небе над Северной столицей можно было наблюдать гало - вокруг солнца появился светящийся круг.

Сейчас горожане делятся фотографиями гало в социальных сетях.

Так, интересный оптический эффект можно было наблюдать на Дворцовой площади, солнце в круге наблюдали над Петропавловской крепостью и на Васильевском острове.

Многие горожане смогли наблюдать гало на Финском заливе.

Стоит отметить, что гало появляется в небе над российскими городами не так уж и редко. Так, 15 августа и 15 июля солнце в круге увидели москвичи, 20 июня - жители Екатеринбурга.

Как говорят сами горожане, гало - не такое уж и редкое природное явление, правда, чтобы его заметить, нужно хотя бы иногда смотреть на небо.