Петербуржцы поделились фотографиями гало

Жители Петербурга стали свидетелями необычного природного явления. В небе над Северной столицей можно было наблюдать гало - вокруг солнца появился светящийся круг.
Сейчас горожане делятся фотографиями гало в социальных сетях.
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↔️ ↔️ ↔️ Кто сегодня в городе наблюдал Гало?! 🌈 ☀️ Я ухватила маленький кусочек! 🌞 * Всем доброй ночи! 🌙 ✨ * Удачной и продуктивной новой недели! 🌺 * В следующее воскресенье Встречаем Осень! 🍂 * #klсанктпетербург #klРадуга #санктпетербург #радуга #гало #природа #пейзаж #россия #russia #nature #spb #spblive #petersburgstories #lovepetersburg #russiandiary
Так, интересный оптический эффект можно было наблюдать на Дворцовой площади, солнце в круге наблюдали над Петропавловской крепостью и на Васильевском острове.
Многие горожане смогли наблюдать гало на Финском заливе.
Стоит отметить, что гало появляется в небе над российскими городами не так уж и редко. Так, 15 августа и 15 июля солнце в круге увидели москвичи, 20 июня - жители Екатеринбурга.
Как говорят сами горожане, гало - не такое уж и редкое природное явление, правда, чтобы его заметить, нужно хотя бы иногда смотреть на небо.