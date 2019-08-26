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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце среди металлолома нашли 18 боеприпасов со взрывателями

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области

На площадке по разгрузке металлолома одного из череповецких металлургических предприятий нашли 25 снарядов. 18 из них представляли угрозу для жизни людей.

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Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, по итогам экспресс-анализа инженерно-техническая группа ОМОНа Череповца установила, что 18 боеприпасов содержали взрывчатое вещество и взрыватель. Это один фугасный 125-миллиметровый снаряд и 17 бронебойно-кумулятивных снарядов. Они могли угрожать жизни и здоровью работников предприятия. Остальные семь боеприпасов были без взрывателя.

На данный момент все снаряды вывезли с территории предприятия и утилизировали в установленном законом порядке.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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