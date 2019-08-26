В Череповце среди металлолома нашли 18 боеприпасов со взрывателями

На площадке по разгрузке металлолома одного из череповецких металлургических предприятий нашли 25 снарядов. 18 из них представляли угрозу для жизни людей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, по итогам экспресс-анализа инженерно-техническая группа ОМОНа Череповца установила, что 18 боеприпасов содержали взрывчатое вещество и взрыватель. Это один фугасный 125-миллиметровый снаряд и 17 бронебойно-кумулятивных снарядов. Они могли угрожать жизни и здоровью работников предприятия. Остальные семь боеприпасов были без взрывателя.

На данный момент все снаряды вывезли с территории предприятия и утилизировали в установленном законом порядке.