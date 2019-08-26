В калининградском зоопарке прооперировали мандрила

Мандрилу по кличке Мумба в калининградском зоопарке сделали успешную операцию в ротовой полости.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, многочисленные наросты в пасти у пятилетнего самца обнаружили во время внешнего осмотра. Чтобы обследовать примата более тщательно, его решили обездвижить.

Выяснилось, что таким образом у Мумбы проявился папилломатоз - доброкачественные опухолевидные образования на коже. Это заболевание у обезьян и у многих других животных выглядит так же, как и у людей - наросты на коже, слизистых оболочках носа, глотки, голосовых связок, рта и в других местах.

Ветврач и зооспециалисты зоопарка удалили наросты хирургическим способом. Мумба благополучно вышел из наркоза, аппетит у него не пострадал и вообще никаких отклонений в его физическом состоянии не зафиксировано.

Тактику дальнейшего лечения мандрила ветеринары определят после гистологического исследования его биоматериалов, переданных в лабораторию.

Мумба живет в Калининградском зоопарке с детства: в 2014 году животное прибыло сюда из Москвы в рамках программы по сохранению и размножению редких видов. У него есть пара - самка по кличке Вика, доставленная из зоопарка Новосибирска.

Мандрилы - это крупные, ярко окрашенные приматы из семейства мартышковых. Вид занесен в Международную Красную Книгу как уязвимый.