В Карелии нашлась женщина, выигравшая элитную квартиру в Москве

Организаторы лотереи смогли найти обладательницу счастливого билета, который выиграл квартиру в Москве. Повезло пенсионерке из Кондопоги, она стала обладательницей трехкомнатной квартиры бизнес-класса. Победительница вместе с внучкой уже успела съездить в Москву и побывала в своей новой квартире, сообщили в пресс-службе "Столото".

Валентина Игнатьевна уже 54 года живет в Карелии. Лотерейные билеты она покупает в близлежащем сетевом магазине. Результаты выигрышей, как правило, проверяет в газете, но последний раз смотрела по телевизору. И не поверила сначала своим глазам.

- Я выбрала билет из середины пачки и пошла на кассу с продуктами. Так забавно получилось: женщина из очереди спросила меня, можно ли выиграть. А я ответила, что это реально, мне даже 1000 рублей удавалось выиграть. Еще не знала, что держу билет на миллионы, - рассказала Валентина.

Валентина Игнатьевна призналась, что никогда не видела такой красивой квартиры. Сейчас победительница собирается поехать со всей семьей отдыхать на море, она там никогда не была. Теперь есть и деньги, ведь вместе с квартирой женщина получит и десять миллионов рублей на ее обустройство.

В пресс-службе лотерейной компании отметили, что победительница вправе забрать выигрыш в денежном эквиваленте, сумма которого до вычета налогов составляет 43 миллиона рублей.

Напомним, о большом выигрыше стало известно в середине августа. В первые дни после проведения розыгрыша победитель на связь не выходил. Организаторы лотереи сообщали, что им известен только регион, где приобретен счастливый билет.

Стоит отметить, что ситуация эта не такая уж и редкая. Так, в зимой этого года организаторам лотереи пришлось приложить немало усилий, чтобы обнаружить двух победителей, которые выиграли по полмиллиарда рублей.