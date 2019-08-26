В Ленобласти осудили мать, убившую 4-летнего сына за компьютерные игры

12 лет в местах лишения свободы проведет 38-летняя женщина, которая осенью прошлого года до смерти избила своего четырехлетнего сына. Поводом для расправы послужили компьютерные игры, которыми был очень увлечен ребенок.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, трагедия произошла в поселке Барышево Выборгского района, в квартире, где жили мать с сыном.

Женщина пришла домой навеселе и обнаружила, что ее сын играет в компьютерные игры. Произошла ссора. В порыве ярости мать напала на сына и нанесла ему как минимум десять ударов по голове и другим частям тела.

Мальчик получил тяжелейшие травмы и умер на месте.

На мать завели уголовное дело. Женщину судили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальный срок наказания по этой статье составляет 15 лет.