В петербургской клинике эвакуировали людей из-за бутылок с бензином

Сотрудников и посетителей клиники Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, расположенного в Санкт-Петербурге, эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как сообщает ТАСС, в корпусе учреждения, находящегося на Пискаревском проспекте, днем 26 августа, был обнаружен предмет, напоминавший взрывное устройство. На место происшествия выехали специалисты-взрывники, находившиеся в здании люди были эвакуированы.

По итогам обследования находки предположения о взрывном характере устройства не получили подтверждения. По предварительным данным, в одном из кабинетов клиники находились две пластиковые бутылки с бензином и отдельно лежащий провод.