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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В петербургской клинике эвакуировали людей из-за бутылок с бензином

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Сотрудников и посетителей клиники Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, расположенного в Санкт-Петербурге, эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области
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Как сообщает ТАСС, в корпусе учреждения, находящегося на Пискаревском проспекте, днем 26 августа, был обнаружен предмет, напоминавший взрывное устройство. На место происшествия выехали специалисты-взрывники, находившиеся в здании люди были эвакуированы.

По итогам обследования находки предположения о взрывном характере устройства не получили подтверждения. По предварительным данным, в одном из кабинетов клиники находились две пластиковые бутылки с бензином и отдельно лежащий провод.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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