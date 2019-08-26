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26.08.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военные поисковики России и Германии проведут экспедицию в Ленобласти

Текст: Светлана Цыганкова (Ленинградская область)
Фото: Медвинский Михаил/wikipedia.org Фото: Медвинский Михаил/wikipedia.org
Фото: Медвинский Михаил/wikipedia.org

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа вместе с солдатами и офицерами вооруженных сил Германии проведут в Ленинградской области совместную поисковую экспедицию. Немецкая делегация в понедельник уже прилетела в Петербург. В аэропорту ее встречали представители ЗВО.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, экспедиция пройдет в Кировском районе Ленобласти. Именно здесь находятся еще сотни неучтенных захоронений, как одиночных так и групповых. Кроме того, достаточно неизученных мест, где проходили ожесточенные бои Великой Отечественной войны на подступах к Ленинграду.

Солдаты и офицеры Германии побывают также и на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке. Это одно из массовых захоронений немецких военных, оно рассчитано на 80 тысяч солдат и офицеров. Члены делегации не только возложат цветы, но и наведут порядок на могилах погибших соотечественников.

Поисковая экспедиция в Ленобласти пройдет с 26 августа по 6 сентября.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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