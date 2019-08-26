Военные поисковики России и Германии проведут экспедицию в Ленобласти

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа вместе с солдатами и офицерами вооруженных сил Германии проведут в Ленинградской области совместную поисковую экспедицию. Немецкая делегация в понедельник уже прилетела в Петербург. В аэропорту ее встречали представители ЗВО.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, экспедиция пройдет в Кировском районе Ленобласти. Именно здесь находятся еще сотни неучтенных захоронений, как одиночных так и групповых. Кроме того, достаточно неизученных мест, где проходили ожесточенные бои Великой Отечественной войны на подступах к Ленинграду.

Солдаты и офицеры Германии побывают также и на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке. Это одно из массовых захоронений немецких военных, оно рассчитано на 80 тысяч солдат и офицеров. Члены делегации не только возложат цветы, но и наведут порядок на могилах погибших соотечественников.

Поисковая экспедиция в Ленобласти пройдет с 26 августа по 6 сентября.