Кавказский заповедник поддержит в Адыгее движение "Сохраним корни"

Новости

Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы 16:11
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной 16:11
Удо Кир представит в Петербурге военную драму "Раскрашенная птица" 16:09
Для аренды авто россияне выбрали родину, Италию и Турцию 16:09
В Железноводске прошел первый в России фестиваль грязи 16:00
Алтайские ученые запатентовали механизм мягкой сцепки вагонов 15:55
Военные поисковики России и Германии проведут экспедицию в Ленобласти 15:50
В центре Самары нашли 25 тысяч артефактов 15:50
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме 15:50
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи 15:49
Исследование: Германия не подготовлена к демографическим изменениям 15:45
"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец 15:44
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе 15:38
Джон Карпентер: франшизу "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги 15:37
В Крыму заявили о сознательном затягивании дела о скифском золоте 15:35
Впервые успешно проведен эксперимент по квантовой телепортации 15:35
Челябинка отдала более миллиона рублей за "снятие порчи" 15:30
Ученые выяснили, как появляются и почему исчезают воспоминания 15:30
В Кирове рейсовый автобус "смял" девять машин на парковке у вокзала 15:24
На Кубани сотрудника МЧС заподозрили в сокрытии нарушений в ТЦ 15:23
Под Воронежем задержан подозреваемый в убийстве оператора АЗС 15:16
Перенесшему инфаркт Петру Мамонову успешно провели операцию 15:15
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина 15:12
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор 15:10
Какие кроссоверы предпочитают москвичи 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 16:12
Проект: В регионах

Кавказский заповедник поддержит в Адыгее движение "Сохраним корни"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На площадке Межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт-2019" глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава республики отметил важную роль Кавказского заповедника как природного резервата, где усилиями многих поколений специалистов сохраняется и воссоздается богатейшее наследие животного и растительного мира Северо-Западного Кавказа. Примером тому служит возрождение популяции кавказского зубра и переднеазиатского леопарда, а также системная работа по мониторингу баланса экосистемы заповедника.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи дал старт Межрегиональному слету молодежи "Фишт - 2019"

В ходе беседы Мурат Кумпилов рассказал и о реализуемом в республике добровольческом проекте "Сохраним корни", старт которому был дан на слете "Фишт" в прошлом году. Движение нацелено на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, его координатором выступает Русское географическое общество.

"Убежден, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придадут дополнительный импульс развитию движения, позволят реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта "Сохраним корни" по направлению природоохранной деятельности", - отметил глава РА.

Сергей Шевелев выразил поддержку данной инициативы, подчеркнув, что развитие добровольческой деятельности в сфере экологии является одним из приоритетов в работе Кавказского биосферного заповедника.

Наряду с этим руководитель охраняемой природной территории предложил расширить сотрудничество с республикой: биосферный заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике.

Глава республики отметил актуальность и практическую значимость такого взаимодействия и поручил министру образования и науки РА Анзауру Керашеву проработать алгоритм совместной работы в данном направлении.

Встречу продолжила презентация, посвященная анализу проводимой в Адыгее деятельности по выявлению и восстановлению мегалитических памятников, изучению и сохранению природного богатства Кавказского биосферного заповедника.

Затем, в ходе дискуссии с участниками слета, глава Адыгеи вручил директору Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова символику движения "Сохраним корни", а также пригласил представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому добровольческому проекту.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
В Госдуме рассказали, как навредят США антироссийские санкции
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8