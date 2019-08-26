Кавказский заповедник поддержит в Адыгее движение "Сохраним корни"

На площадке Межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт-2019" глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым.

Глава республики отметил важную роль Кавказского заповедника как природного резервата, где усилиями многих поколений специалистов сохраняется и воссоздается богатейшее наследие животного и растительного мира Северо-Западного Кавказа. Примером тому служит возрождение популяции кавказского зубра и переднеазиатского леопарда, а также системная работа по мониторингу баланса экосистемы заповедника.

В ходе беседы Мурат Кумпилов рассказал и о реализуемом в республике добровольческом проекте "Сохраним корни", старт которому был дан на слете "Фишт" в прошлом году. Движение нацелено на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, его координатором выступает Русское географическое общество.

"Убежден, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придадут дополнительный импульс развитию движения, позволят реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта "Сохраним корни" по направлению природоохранной деятельности", - отметил глава РА.

Сергей Шевелев выразил поддержку данной инициативы, подчеркнув, что развитие добровольческой деятельности в сфере экологии является одним из приоритетов в работе Кавказского биосферного заповедника.

Наряду с этим руководитель охраняемой природной территории предложил расширить сотрудничество с республикой: биосферный заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике.

Глава республики отметил актуальность и практическую значимость такого взаимодействия и поручил министру образования и науки РА Анзауру Керашеву проработать алгоритм совместной работы в данном направлении.

Встречу продолжила презентация, посвященная анализу проводимой в Адыгее деятельности по выявлению и восстановлению мегалитических памятников, изучению и сохранению природного богатства Кавказского биосферного заповедника.

Затем, в ходе дискуссии с участниками слета, глава Адыгеи вручил директору Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова символику движения "Сохраним корни", а также пригласил представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому добровольческому проекту.