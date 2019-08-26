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26.08.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кириенко уверен, что фестиваль "Таврида-Арт" станет международным

Текст: Галина Мисливская

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ", который впервые прошел в Крыму 20-26 августа на базе арт-кластера "Таврида", выйдет за пределы Крыма и России. такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Хорошо, когда у ребят здесь есть пространство возможностей, но главное - чтобы это было не только одну неделю в году. Важная вещь - чтобы не только ребята из всех регионов приезжали на "Тавриду", но и чтобы "Таврида" приезжала в регионы", - сказал он.

Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
Кириенко на фестивале "Таврида-Арт" рассказал о значении культурного кода

К 2022 году здесь будет построен круглогодичный образовательный центр, но для организаторов важно, чтобы подобные фестивали проходили и в других уголках России. "Поэтому появилась идея создания арт-резиденций в регионах - пространств, в которых участники "Тавриды" и все представители творческой молодежи могли бы круглый год проводить встречи с мэтрами, мастер-классы и совместные проекты", - рассказал Сергей Кириенко. "По этому поводу у нас прошел большой "круглый стол" с главами 11 регионов, которые приняли решение, что хотят у себя создавать круглогодичные "Мини-Тавриды", арт-резиденции", - добавил он.

Говоря о дальнейшей судьбе проекта, Сергей Кириенко заявил, что на нем будут появляться новые тематические смены в зависимости от запросов участников. "Это разговор о новых видах творчества, потому что у нас не было смен видеоблогеров, КВН, рэпа, стенд-ап - они появились впервые, каждый год появляются совершенно разные новые смены, и я даже не хочу загадывать, потому что это не должно придумываться организаторами, это должно быть то, на что есть спрос, что является интересным для молодежной культуры", - сказал он.

"Не культура будет подстраиваться под "Тавриду", а "Таврида" должна создавать возможности для направлений, которые сегодня существуют в молодежной культуре", - подчеркнул Кириенко.

Первый замглавы администрации президента РФ также уверен, что фестиваль не ограничится российскими участниками. "Я абсолютно убежден, что фестиваль "Таврида - АРТ" будет международным. Сто процентов", - сказал он.

Прогнозов по срокам появления у "Тавриды-Арт" международного статуса Сергей Кириенко сделать не стал. "Просто здесь, как и со всем остальным, не надо никуда торопиться и не надо искусственно никого сюда тащить. Оно само прорастет. Я вас уверяю", - сказал он...

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