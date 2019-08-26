На Дону появится комплексная программа развития сельских территорий

До конца года в Ростовской области будет разработана региональная программа комплексного развития сельских территорий. Как говорят эксперты, это будет самая масштабная программа сельского благоустройства начиная с советских времен. В ближайшие три года на нее планируется затратить около шести миллиардов рублей.

Как показали опросы, большинство селян волнует проблема улучшения жилищных условий. Поэтому на Дону намерены не только продолжить предоставление социальных выплат на эти цели (напомним, что нуждающимся в жилье жителям сельских территорий выделяется 70 процентов от нормативных затрат на покупку или строительство дома), но и предложить новые программы. Например, льготные ипотечные кредиты (три-пять процентов годовых) на покупку недвижимости или обеспечение домов инженерными коммуникациями. Или совершенно новое направление - субсидии муниципалитетам на строительство жилья по договору найма. Специалисту дают бесплатное жилье при условии, что он определенное время отработает на этой территории. Через 10 лет работник сможет выкупить его за символический один процент от стоимости.

Обеспечение работников жильем оказалось настолько востребованной мерой, что некоторые продвинутые донские агропредприятия начали строить и покупать дома своим сотрудникам, не дожидаясь бюджетных денег. Таким образом, они привлекают к себе лучших специалистов. И хотя стоит это недешево, затраты окупаются.

- Это не прихоть, а производственная необходимость. Если работник обеспечен комфортным жильем, он с большей вероятностью захочет остаться, он более мотивирован, у него есть желание развиваться дальше, - поясняет замгенерального директора ГК "Светлый" Николай Гончаров. Каждый год его компания ежегодно обеспечивает жильем в среднем по 10 своих специалистов. Пока больше половины домов они покупают на вторичном рынке, переделывая их под современные стандарты. А со следующего года смогут и сами больше строить.

- Наши дома отвечают всем современным требованиям к удобству, они фактически ничем не отличаются от элитных городских коттеджей, - говорит замдиректора агропредприятия. Яркий пример - Сергей Рябинский. Молодой человек работает в хозяйстве, и когда несколько месяцев назад в семье появился первенец, работодатели передали ему в распоряжение абсолютно новый двухэтажный дом.

- Также во дворе есть гараж, погреб, подсобные помещения - все, что нужно для старта, - рассказывает сам Сергей Рябинский. - Теперь мне только нужно думать о том, как эффективнее работать, чтобы обеспечивать свою семью. Двор позволяет завести хозяйство и огород, планируем купить поросят, будем обеспечены экологически чистыми продуктами.

Как говорят руководители хозяйств, такая программа очень нужна в любом регионе. Ведь сегодня топовые специалисты на селе, как правило, люди старше 55 лет. Сейчас очень важно не допустить разрыва поколений, чтобы им на смену начали приходить подготовленные, умные и мотивированные ребята.

Прямая речь

Виктор Гончаров, первый замгубернатора Ростовской области:

Согласно стратегическим задачам госпрограммы комплексного развития сельских территорий, на селе должно проживать не менее 25,3 процента жителей региона. В Ростовской области мы стремимся сохранить наши 32 процента. Кроме того, доходы домохозяйств в сельской местности должны составлять не менее 80 процентов от городского, не менее половины жилья на селе должно быть благоустроено и обеспечено всеми современными благами цивилизации, от водопровода и газа до современных дорог и высокоскоростного интернета.