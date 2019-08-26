Новости

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября 13:00
Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ 13:00
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке 12:55
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании 12:55
МИД КНР не подтвердил заявление Трампа о телефонном разговоре по торговле 12:47
Юный нижегородский гонщик взял бронзу на "Супермото" 12:45
Disney эффектно представил свой стриминговый сервис 12:43
В каких городах России строят самые маленькие и самые большие однушки 12:41
В Санкт-Петербургской киностудии открыли военный киномузей 12:39
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты 12:37
Роскомнадзор заблокировал сайт, продававший липовые полисы "Зеленая карта" 12:36
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке 12:23
"Почта России" начала строительство логистического центра в Новосибирске 12:16
В Уфе следком начал проверку удара током ребенка в парке 12:15
На Тамани нашли два уникальных античных семейных захоронения 12:12
В Красноярске оштрафовали водителя автобуса за выпавших пассажиров 12:04
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке 11:56
Трамп назвал американо-южнокорейские учения "бесполезной тратой денег" 11:45
В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранцев 11:44
Петербуржцы поделились фотографиями гало 11:42
В Тюмени прошли соревнования по роллер-спорту среди "особых" детей 11:37
Обстоятельства смерти роженицы проверит минздрав Ставрополья 11:34
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции 11:28
Ушла из жизни известная кубанская журналистка Ирина Путилина 11:25
Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Тамани нашли два уникальных античных семейных захоронения

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Фонд "Вольное дело" Фото: Фонд "Вольное дело"
Фото: Фонд "Вольное дело"

Ученые комплексной Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН при исследовании городища на Таманском полуострове обнаружили уникальные гробницы - хорошо сохранившуюся усыпальницу с захоронением семьи воина, а также саркофаг, где покоилась женщина, прижимающая к груди младенца. Об этом сообщили сегодня в Фонде "Вольное дело".

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца

Склеп расположен на территории Восточного некрополя на глубине пяти метров и датирован V веком нашей эры. Внутри покоятся останки семьи из пяти человек - двоих взрослых и трех детей. Весь инвентарь остался нетронутым, что весьма ценно, так как зачастую археологи находят древние погребения уже разграбленными "охотниками до трофеев".

- Мужчина был воином, об этом свидетельствует портупея с серебряными пряжками и серебряные застежки для шпор. Женщина, видимо, была облачена в дорогое одеяние - ворот ее платья обшит хорошо сохранившимся золотым поясом. Рядом с ними похоронены два мальчика 5 - 7 лет и двухлетний ребенок. Причина одновременной гибели фанагорийского семейства остается неясной - ученые связывают ее с эпидемией или нападением кочевых племен, - рассказали в пресс-службе фонда.

Месяцем ранее археологи на той же территории  обнаружили саркофаг II века нашей эры. В нем погребена женщина, прижимающая к себе девочку-младенца. По архитектурному стилю и украшениям усыпальницы ученые сделали вывод о высоком положении в обществе матери и дочери. Причиной их гибели также мог стать вражеский набег на город.

Кстати

В "Верхнем городе" археологи также наткнулись на редкий фрагмент вазы с изображениями бога торговли Гермеса и богини красоты Афродиты. Роспись в так называемом "строгом стиле" позволила датировать находку V веком до нашей эры. Фрагмент передали для изучения в фонд историко-археологического музея-заповедника "Фанагория".

Всего за этот сезон в работе экспедиции приняли участие около 250 человек - сотрудники научных и учебных центров, студенты и волонтеры, также раскопки посетили ученые из Франции и Болгарии.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за вопроса о возвращении России
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за "дела Скрипалей"
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции