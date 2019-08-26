На Тамани нашли два уникальных античных семейных захоронения

Ученые комплексной Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН при исследовании городища на Таманском полуострове обнаружили уникальные гробницы - хорошо сохранившуюся усыпальницу с захоронением семьи воина, а также саркофаг, где покоилась женщина, прижимающая к груди младенца. Об этом сообщили сегодня в Фонде "Вольное дело".

Склеп расположен на территории Восточного некрополя на глубине пяти метров и датирован V веком нашей эры. Внутри покоятся останки семьи из пяти человек - двоих взрослых и трех детей. Весь инвентарь остался нетронутым, что весьма ценно, так как зачастую археологи находят древние погребения уже разграбленными "охотниками до трофеев".

- Мужчина был воином, об этом свидетельствует портупея с серебряными пряжками и серебряные застежки для шпор. Женщина, видимо, была облачена в дорогое одеяние - ворот ее платья обшит хорошо сохранившимся золотым поясом. Рядом с ними похоронены два мальчика 5 - 7 лет и двухлетний ребенок. Причина одновременной гибели фанагорийского семейства остается неясной - ученые связывают ее с эпидемией или нападением кочевых племен, - рассказали в пресс-службе фонда.

Месяцем ранее археологи на той же территории обнаружили саркофаг II века нашей эры. В нем погребена женщина, прижимающая к себе девочку-младенца. По архитектурному стилю и украшениям усыпальницы ученые сделали вывод о высоком положении в обществе матери и дочери. Причиной их гибели также мог стать вражеский набег на город.

Кстати

В "Верхнем городе" археологи также наткнулись на редкий фрагмент вазы с изображениями бога торговли Гермеса и богини красоты Афродиты. Роспись в так называемом "строгом стиле" позволила датировать находку V веком до нашей эры. Фрагмент передали для изучения в фонд историко-археологического музея-заповедника "Фанагория".

Всего за этот сезон в работе экспедиции приняли участие около 250 человек - сотрудники научных и учебных центров, студенты и волонтеры, также раскопки посетили ученые из Франции и Болгарии.