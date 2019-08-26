После аварии на Бали умерла краснодарский блогер Олеся Сацункевич

В одной из московских клиник накануне умерла, так и не выйдя из комы, краснодарский блогер Олеся Сацункевич. 4 сентября ей бы исполнилось 33 года.

Вместе с друзьями девушка отдыхала на Бали, где 11 августа, катаясь на байке, попала в аварию. Медики диагностировали сильный ушиб головы и отек головного мозга. После госпитализации в местную клинику произошло осложнение, и она впала в кому.

В социальных сетях родные и знакомые девушки развернули сбор средств. Олесю Сацункевич перевезли в Москву, но ее состояние оставалось критическим. И вот появилась печальная новость. "Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", - сообщается на странице девушки в одной из социальных сетей.

Олеся выросла в семье журналистов. Ее отец - Евгений Сацункевич много лет работал в местной прессе - газетах "Комсомолец Кубани", "Советская Кубань" и "Вольная Кубань", журнале "Блокнот агитатора". Заслуженный журналист Кубани Евгений Сацункевич ушел из жизни несколько лет назад.