В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор

В Ростовской области начато расследования гибели годовалой девочки. По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол. Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти ее не удалось, сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

25 августа девочка умерла. Врачи городской больницы пояснили, что причиной стала закрытая черепно-мозговая травма. В полиции возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Сейчас материалы переданы в СУ СКР.

Следователям предстоит провести несколько судебных экспертиз, по результатам дана правовая оценка действий виновника трагедии.