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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе пожилая женщина умерла в 50 метрах от больницы

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю начало проверку по факту смерти пожилой женщины в 50 метрах от приемного покоя больницы в Севастополе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ.

- Сейчас следователи приступили к изучению опубликованной в соцсетях информации, - рассказала помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. - Выясняем достоверность имеющихся сведений. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Накануне в соцсети "ВКонтакте" в группе волонтеров "Сердце Севастополя" появился пост, авторы которого написали о смерти бабушки Александры на скамейке у больницы №4. Из опубликованной видеозаписи видно, как врачи приемного покоя хладнокровно заявляют: пациентка не нуждается в их помощи, и больную примут только в том случае, если ее привезет скорая. Но пациентка не дожидалась помощи врачей и скончалась, хотя все необходимые для госпитализации документы были при ней.

- Пенсионерка обратилась в приемный покой больницы с просьбой оказать медицинскую помощь и в ответ получила целую тираду о том, как их "достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами", - сообщили общественники. - Бабушку принимать в больнице отказались, и неравнодушая горожанка Людмила вызвала скорую помощь. К сожалению, до приезда СМП бабушка Александра не дожила. Пенсионерка умерла сидя на той самой лавочке, около приемного покоя.

- Начали служебную проверку, - отреагировал на ЧП и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов. - Департамент и администрация больницы изучают медицинскую документацию. Будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим.

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