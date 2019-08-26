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26.08.2019 09:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе начали снос торгового центра "Куб"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

В Симферополе начался снос незаконно построенного торгового центра "Куб" на площади Куйбышева, дата демонтажа которого несколько раз переносилась с весны 2018 года.

Рано утром в понедельник у здания закрытого более года назад торгового центра появилась тяжелая техника и рабочие, которых в целях безопасности смонтировали забор вокруг здания.

- Решение Апелляционного суда о признании этого объекта самовольно построенным вступило в законную силу 25 июля, - пояснил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Сегодня администрация города приступила к разборке здания, которая займет ориентировочно пять - шесть недель.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе определят подрядчика сноса ТЦ "Куб"

Демонтаж здания начнется с разборки крыши. Потом очередь дойдет до несущих конструкций. После завершения сноса территорию возле Куйбышевского рынка планируется благоустроить - уложить здесь тротуарную плитку, разбить цветочные клумбы, установить скамейки. Одна из концепций предусматривает создание фонтана в зоне отдыха. Окончательный проект этой территории утвердит республиканский градостроительный совет.

Сноса "Куба" пройдет за внебюджетные средства, поскольку его собственник категорически отказался от любого сотрудничества, в том числе от варианта предоставления альтернативного земельного участка взамен того, на котором стоит ТЦ. На время сноса планируется ограничить движение транспорта на улице Тренева от бульвара Франко до улицы Киевской.

Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Центрального округа (город Калуга) признал "Куб" самовольной постройкой.

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