Челябинка отдала более миллиона рублей за "снятие порчи"

Гадалка пообещала жительнице Челябинской области "снять порчу" с ее семьи и, получив наличность, исчезла.

Сегодня пострадавшая от аферистки женщина обратилась в Центральный райотдел полиции города с заявлением о том, что у нее обманом похитили денежные средства в размере более миллиона рублей.

Как сообщили "РГ" в пресс-центре городского управления МВД, гражданка 1968 года рождения рассказала, что днем к ней на улице подошла женщина, которая представилась гадалкой-целительницей. Незнакомка поведала потерпевшей, что видит вокруг нее черную ауру, а, значит, на ней и ее родственников наложена порча.

После нескольких манипуляций мошенница смогла убедить женщину, что для снятия проклятия нужно провести определенный ритуал с фотографиями родных и со всеми имеющимися средствами, через которые и пришла порча. Женщина сняла деньги со своего личного счета в банке, а также собрала домашние накопления и передала незнакомке. Получив наличность, гадалка обещала вернуть сумму через день и исчезла.

Как сказали в полиции, по факту хищения денег возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские разыскивают лиц, причастных к возможному преступлению. В случае доказательства вины, мошеннице грозит лишение свободы сроком до десяти лет.