Суд признал требование денег с жертвы мошенников правильным

Жительница Екатеринбурга лишилась в общей сложности 230 тысяч рублей, попытавшись купить авиабилеты на сайте мошенников. Плохая новость: суд отклонил ее претензии к банкирам, так как банковская операция была признана корректной.

Если мошенников найдут, то деньги надо будет требовать с них. А банк ничего женщине не должен, наоборот, ей предстоит с ним расплатиться, так как деньги были списаны с кредитной карты, то есть она взяла их в долг. Печальный пример жительницы Урала должен стать всем наукой: при покупках в интернете надо соблюдать особую осторожность.

Поскольку женщина сама провела платежные операции, перевод признан корректным

Как сообщили в Свердловском областном суде, жительница Екатеринбурга Наталья Т. в сентябре 2018 года решила приобрести авиабилеты через сайт "Авиа.поиск", оплатив покупку кредитной картой.

После введения данных карты на сайте появился статус "не оплачено". Полагая, что произошел сбой, Наталья повторно осуществила перевод денежных средств в этой же сумме, однако статус операции не изменился. Она обратилась в банк, сотрудники которого ее заверили, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена.

Затем женщина купила билеты на другом сайте и в хорошем настроении слетала на отдых. А вернувшись домой, обнаружила, что операции по оплате авиабилетов на сайте "Авиа.поиск" банком отменены не были, переводы совершены адресату. Неизвестно куда ушло около 25 тысяч рублей. Помимо этого со счета были списаны 1886 рублей в качестве процентов за пользование кредитом и сумма комиссии в размере 2549 рублей. Только тогда женщина поняла, что попала на поддельный сайт по приобретению авиабилетов.

Но это были цветочки. В одну из ночей ноября Наталье позвонили. Некая дама представилась сотрудником банка, заявив, что происходит попытка взлома карты, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы безопасности для координации дальнейших действий.

Молодой человек сообщил, что на телефон Натальи направлено смс-сообщение и попросил подтвердить, что оно получено. Женщина последовала всем указаниям, после чего ей стали поступать сообщения о снятии денежных средств с ее карты в счет оплаты покупок через интернет.

Наталья тут же обратилась на "горячую линию" банка и заблокировала карту, однако утром увидела, что со счета было снято 205 тысяч 175 рублей. Естественно, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников ищут. А пока женщина вынуждена расплачиваться с банком по невольному кредиту.

"Из выписок подтвержденных запросов авторизации транзакций за спорный период следует, что с карты деньги были списаны при оплате интернет-покупок путем перевода денег с карты на карту, - объяснили в Свердловском областном суде. - При этом истец самостоятельно провела указанные операции, используя высланный ей на телефон одноразовый пароль. Любая операция по карте, совершенная с использованием пин-кода или реквизитов карты, кода верификации карты СVV2/СVС2 и/или одноразового пароля 3-D Secure, признается совершенной держателем карты. Банком денежные средства по оспариваемым операциям были перечислены по причине их полного и корректного подтверждения с использованием сервиса 3-D Secure. К моменту обращения истца в банк с просьбой о блокировке карты деньги уже были списаны".