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26.08.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменских медиков скорой помощи научат самообороне

Текст: Ольга Ладина

Почти 160 медиков из Тюмени и Ялуторовска, которым ежедневно в круглосуточном режиме приходится выезжать на вызовы, рискуя собственной безопасностью, пройдут курсы самообороны.

За месяц тренировок врачей и фельдшеров научат защищаться в непредвиденных ситуациях, будь то нападение в лифте, подъезде или агрессия со стороны неадекватного пациента.

Проект, получивший название "Защити себя сам", инициировали, что удивительно, вовсе не сами медики, а областной Союз десантников и военно-патриотический клуб "Квазар". Обучение пройдет в рамках выигранных организациями грантов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Кто, если не мы? - рассуждает председатель Союза Григорий Григорьев. - Первые проекты были патриотической направленности. Теперь пошли по новой стезе.

По словам инициаторов, нападения на медработников во время вызовов случаются все чаще. Только в 2018 году в России произошло порядка 100 тысяч таких случаев.

В Тюменской области в прошлом году подобных ЧП было зарегистрировано два, в этом - уже три. Во всех случаях работники "скорой" получили серьезные травмы. Чаще всего доктора страдают от пациентов, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, отметили в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи. Так, широкую огласку получил случай в Тобольске, когда медики приехали по вызову к раненому мужчине и попали в драку.

На курсе по самообороне, которые начнутся в сентябре, докторов и фельдшеров ждут занятия, посвященные как психологической, так и физической подготовке. Их научат действовать в ситуациях, когда находящийся рядом человек проявляет агрессию не только словесную, но и на деле, угрожая ножом, палкой или другим опасным предметом. После сдачи "экзаменов" медикам вручат специальные свидетельства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Нападения на медиков
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