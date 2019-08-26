В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Сатке пострадали 8 человек. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

На улице 18-й годовщины Октября в 10.30 в центре города столкнулись микроавтобус и "Нива". По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗ-2121 на полосу встречного движения, по которой в это время в противоположную сторону двигался автобус ГАЗ Next.

Лобовое столкновение привело к серьезным последствиям. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир получили телесные повреждения, потребовавшие госпитализации, пострадали и шесть пассажиров автобуса. Травмы их оказались не столь серьезными, после оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии и степень тяжести полученных пострадавшими травм уточняются.