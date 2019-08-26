В Екатеринбурге ветерану вернули квартиру через суд

С привлечением прокуратуры и суда в Екатеринбурге ветерану Великой Отечественной войны удалось вернуть себе жилплощадь.

Ранее в СМИ появилась информация, что квартира пожилой женщины была незаконно продана. Эти данные взялись проверить правоохранительные органы, и выяснилось, что единственное жилье ветерана действительно было дважды реализовано по договорам купли-продажи.

Документы были датированы 2015 и 2018 годами - в первый раз квартира якобы отошла знакомой пенсионерки, во втором - постороннему человеку. При этом в обоих случаях - без фактической передачи суммы в размере 2,9 миллиона рублей. То есть сделка являлась фикцией.

"Ввиду этого прокурор в интересах ветерана обратился в суд с иском о признании сделок купли-продажи недействительными. Октябрьский районный суд удовлетворил иск", - передает пресс-служба Све6рдлдовской областной прокуратуры.

Решение пока в законную силу не вступило, но в надзорном ведомстве обещают проконтролировать возврат квартиры в собственность ветерана.

"Кроме того, - сообщает прокуратура, - находится на контроле расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)".