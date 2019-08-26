Новости

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября 13:00
Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ 13:00
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке 12:55
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании 12:55
МИД КНР не подтвердил заявление Трампа о телефонном разговоре по торговле 12:47
Юный нижегородский гонщик взял бронзу на "Супермото" 12:45
Disney эффектно представил свой стриминговый сервис 12:43
В каких городах России строят самые маленькие и самые большие однушки 12:41
В Санкт-Петербургской киностудии открыли военный киномузей 12:39
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты 12:37
Роскомнадзор заблокировал сайт, продававший липовые полисы "Зеленая карта" 12:36
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке 12:23
"Почта России" начала строительство логистического центра в Новосибирске 12:16
В Уфе следком начал проверку удара током ребенка в парке 12:15
На Тамани нашли два уникальных античных семейных захоронения 12:12
В Красноярске оштрафовали водителя автобуса за выпавших пассажиров 12:04
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке 11:56
Трамп назвал американо-южнокорейские учения "бесполезной тратой денег" 11:45
В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранцев 11:44
Петербуржцы поделились фотографиями гало 11:42
В Тюмени прошли соревнования по роллер-спорту среди "особых" детей 11:37
Обстоятельства смерти роженицы проверит минздрав Ставрополья 11:34
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции 11:28
Ушла из жизни известная кубанская журналистка Ирина Путилина 11:25
Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких городах России строят самые маленькие и самые большие однушки

Текст: Татьяна Воробьева

Однокомнатные квартиры пользуются на рынке недвижимости стабильным спросом. Но вот размеры их от региона к региону могут довольно сильно отличаться. Аналитики выяснили, что самые большие по метражу однушки строят в Махачкале (50,2 квадратных метра), а самые маленькие - в Мурманске (33,1).

При этом, говорится в исследовании портала Domofond.ru, средняя площадь российской однокомнатной квартиры в новостройке - 39,5 "квадрата", а цена - 2 241 717 рублей.

Фото: iStock
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

К слову,в Махачкале не только самые большие квартиры, но еще и обойдутся на 21 процентов дешевле, чем в среднем по стране: 1 760 322 рубля. Еще в трех городах строят просторные однушки - в Чите, Смоленске и Сургуте: 43,2 квадратных метра. Отличается только цена: от 1 808 004 рублей в Смоленске до 3 150 818.

Челябинск, кстати, в списках городов с большим метражом квартир занимает почетное седьмое место: 42,7 "квадрата" тут можно купить за 1 807 912 рубля.

Самые крошечные однушки, как уже говорилось выше, строят в Мурманске: они на 16 процентов меньше среднероссийской и на 11 процентов дешевле. На второй позиции - курортный город Сочи: здесь квартиры размером 34,2 квадратных метра вдвое дороже мурманских и в полтора раза дороже среднероссийских (примерно 3 956 884 рублей придется выложить за новую однушку). На третьей строчке - Курган (34,3 "квадрата"), и немного опережает его по размеру жилья Нижний Тагил (35,6).

"Из городов с миллионным населением самые просторные квартиры предлагают в Челябинске и в Самаре, но в первом случае жилье значительно дешевле. Третье место - у Екатеринбурга. Самые маленькие однокомнатные квартиры среди городов-миллионников строят в Уфе", - резюмируют аналитики.

Общество Соцсфера Социология Экономика Товары и цены Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Курганская область Курган УрФО ХМАО УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за вопроса о возвращении России
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за "дела Скрипалей"
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции