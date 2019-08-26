В каких городах России строят самые маленькие и самые большие однушки

Однокомнатные квартиры пользуются на рынке недвижимости стабильным спросом. Но вот размеры их от региона к региону могут довольно сильно отличаться. Аналитики выяснили, что самые большие по метражу однушки строят в Махачкале (50,2 квадратных метра), а самые маленькие - в Мурманске (33,1).

При этом, говорится в исследовании портала Domofond.ru, средняя площадь российской однокомнатной квартиры в новостройке - 39,5 "квадрата", а цена - 2 241 717 рублей.

К слову,в Махачкале не только самые большие квартиры, но еще и обойдутся на 21 процентов дешевле, чем в среднем по стране: 1 760 322 рубля. Еще в трех городах строят просторные однушки - в Чите, Смоленске и Сургуте: 43,2 квадратных метра. Отличается только цена: от 1 808 004 рублей в Смоленске до 3 150 818.

Челябинск, кстати, в списках городов с большим метражом квартир занимает почетное седьмое место: 42,7 "квадрата" тут можно купить за 1 807 912 рубля.

Самые крошечные однушки, как уже говорилось выше, строят в Мурманске: они на 16 процентов меньше среднероссийской и на 11 процентов дешевле. На второй позиции - курортный город Сочи: здесь квартиры размером 34,2 квадратных метра вдвое дороже мурманских и в полтора раза дороже среднероссийских (примерно 3 956 884 рублей придется выложить за новую однушку). На третьей строчке - Курган (34,3 "квадрата"), и немного опережает его по размеру жилья Нижний Тагил (35,6).

"Из городов с миллионным населением самые просторные квартиры предлагают в Челябинске и в Самаре, но в первом случае жилье значительно дешевле. Третье место - у Екатеринбурга. Самые маленькие однокомнатные квартиры среди городов-миллионников строят в Уфе", - резюмируют аналитики.