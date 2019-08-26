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26.08.2019 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ипотека все активнее развивается в российских регионах: последние два года ознаменовались взрывным ее ростом. Чаще всего кредит на покупку квартиры берут жители северных территорий, а реже всего - на Кавказе и в Крыму. Таковы результаты исследования РИА Новости.

Фото: istock
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Эксперты проанализировали соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев и численность экономически активного населения. Согласно результатам исследования, тройку лидеров прочно заняли регионы "тюменской матрешки".

Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране). Вторая строчка - у Югры: 29,1 кредита на тысячу человек. Третье место - за Тюменской областью: 28,2 ипотеки на тысячу экономически активного населения.

"Высокие позиции этих регионов определяется экономическими и демографическими факторами, - отмечают эксперты. - Если сравнить лидеров и регионы с нижних строчек рейтинга, то ЯНАО опережает по показателю популярности ипотеки аутсайдера почти в 40 раз".

Соседи северных лидеров распределились следующим образом: на 20 строчке - Свердловская область, следом идет Курганская область, и на 26 месте - Челябинская область.

Фото: iStock
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Менее всего ипотека популярна в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Аналитики связывают это с большой долей частного сектора в регионах и опасениями банков по поводу кредитных рисков.

Крым оказался на 82 месте (хотя ипотека тут становится все популярнее, выдается кредитов пока еще не очень много), Севастополь - на 81-м. Причина в том, что здесь пока слабо развита банковская деятельность как таковая, да и население не привыкло еще к мысли, что купить квартиру можно в кредит.

"Несколько неожиданно низкое место Москвы в рейтинге - 75 строчка, - отмечают авторы исследования - Это во многом является следствием дороговизны недвижимости, поэтому даже с учетом ипотеки для москвичей жилье остается недоступным".

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым УрФО ЯНАО УрФО ХМАО УрФО Тюменская область Тюмень УрФО Свердловская область УрФО Курганская область
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