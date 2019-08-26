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26.08.2019 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени прошли соревнования по роллер-спорту среди "особых" детей

Текст: Ольга Ладина
Фото: Игорь Крохалевский/Предоставлено организаторами Фото: Игорь Крохалевский/Предоставлено организаторами
Фото: Игорь Крохалевский/Предоставлено организаторами

В этом году необычный чемпионат собрал 30 юных спортсменов. Самым младшим его участникам - двойняшкам Сереже и Володе Федоровым всего по три года.

Вместе с этими малышами, которые уже сейчас настоящие бойцы по своему характеру, на старт вышли дети с аутизмом, интеллектуальными нарушениями, синдромом Дауна, ДЦП. Трасса для всех была единой. Ребята с серьезными опорно-двигательными нарушениями прошли дистанцию при помощи специального оборудования и опытных инструкторов. Благодаря проекту "Ролики мечты", который реализуется в Тюмени уже третий год, все они смогли испытать настоящий спортивный азарт и показать , чему научились за лето. И участники, и болельщики здесь искренне радовались за каждого, ведь для "особых" семей успех даже чужого ребенка - это большая радость и доказательство того, что если смог кто-то, значит, когда-то обязательно сможем и мы.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Впервые в этом году участниками соревнований стали и родители особых спортсменов, которые тоже получили возможность обучиться бесплатно. Для некоторых тренировки стали словно глоток живительного воздуха, ведь постоянные реабилитации детей в таких семьях зачастую занимают едва ли не большую часть жизни и времени на себя у родителей просто не остается. Те, кому не с кем было оставить чад дома, тренировались вместе. В результате, в день состязаний все на удивление ловко прошли трассу, сделав "змейку", "лимончики" и остальные элементы, которые до тренировок многим казались едва ли не цирковыми трюками.

- Наш регион стал первым, где на горные лыжи, а сейчас и на ролики вместе с детьми встали и их родители. Мы очень хотим, чтобы это помогло особым семьям сделать более насыщенным их досуг. Чтобы увлечение не ограничилось десятью занятиями, которые дети получают бесплатно в рамках грантов, а чтобы родители сами впоследствии могли тренировать детей и кататься вместе с ними, - говорит куратор программы "Лыжи мечты" и "Ролики мечты" в Тюменской области Анастасия Левинова.

Кстати, именно в этом году, благодаря президентскому гранту, а также поддержке областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике тренировочный сезон стал самым массовым. Встать на ролики смогли почти 50 человек. Но и это не предел, уверяют организаторы. В следующем году такая возможность появится и у особых детей в Ялуторовске. Уже в сентябре два тренера из этого города пройдут специальное обучение в Москве. Снаряжение и ролики для занятий закуплены. А зимой к проекту присоединится Тобольск. Пока - с "Лыжами мечты", но впоследствии особых детей здесь планируют обучать и роллер-спорту. Кстати, именно этот город является одним из претендентов и на проведение очередных всероссийских соревнований по горным лыжам среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Справка "РГ"

Основатели проекта "Лыжи мечты" - известный российский актер Сергей Белоголовцев и его супруга Наталья, которые сначала поставили на горные лыжи своего сына Евгения с диагнозом ДЦП, а затем, благодаря помощи волонтеров в регионах, еще тысячи ребят по всей стране. Они доказали, что адаптивный спорт - один из самых эффективных методов реабилитации. Проект была запущен в 2014 году. На сегодняшний день "Лыжи мечты" и "Ролики мечты" реализуются уже в 60 центрах 28 регионов России.

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