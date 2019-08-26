Республиканец Уолш станет конкурентом Трампа на выборах в США

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс, республиканец Джо Уолш заявил о намерении бороться с президентом США Дональдом Трампом за право выдвижения кандидатом от Республиканской партии на выборах 2020 года. О вступлении в президентскую гонку он объявил в воскресенье в эфире ABC.

По данным телеканала, Уолш, который работает радиоведущим, ранее был сторонником Трампа. Однако сейчас он является ожесточенным критиком действующего президента. "Трамп не представляет нас - он представляет наши худшие проявления", - убежден Уолш. По его мнению, глава Белого дома не выполняет свои обещания, думает, что стоит выше закона, а его публикации в Twitter ведут к рецессии, пишет ТАСС.

До вступления Уолша в гонку, единственным соперником Трампа за право выдвижения от республиканцев был бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля будущего года в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).