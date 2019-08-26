Роскомнадзор заблокировал сайт, продававший липовые полисы "Зеленая карта"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт организации "Страховой и консалтинговый брокер", торговавший страховыми сертификатами, которые выдавались за полисы "Зеленая карта". Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков со ссылкой на информацию Роскомнадзора.

Решение об ограничении доступа к ресурсу было принято в связи с содержанием информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", уточняется в сообщении пресс-службы РСА.

"Зеленая карта" - это полис обязательного страхования рисков водителя по причинению ущерба имуществу и здоровью третьих лиц при управлении автомобилем за пределами РФ.

В РСА предупреждают, что в случае приобретения фальшивых страховых сертификатов, обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства считается неисполненной.

Граждане, приобретающие такие страховые полисы, рискуют подвергнуться санкциям со стороны компетентных органов иностранных государств. Им грозит изъятие фальсифицированного страхового сертификата "Зеленая карта" пограничными органами и запрет въезда на территорию иностранного государства. Кроме того, их могут обязать оформить местный полис ОСАГО, выписать штраф и даже завести уголовное дело.

В случае ДТП за рубежом гражданам придется самостоятельно возмещать ущерб в полном объеме.