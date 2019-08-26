Перед первым сентября Роспотребнадзор напомнил, сколько должен весить школьный рюкзак.

- Оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10, - сообщили в ведомстве. - Рюкзак с учебниками в 1-2м классах должен весить не более 2,2 кг. Вес ранца без учебников для учащихся 1-4х классов должен быть не более 700 г.

А что с учебниками и рабочими тетрадями? Кажется, они с каждым годом становятся только увесистее...

Но здесь тоже есть четкие нормы. Вес ежедневного комплекта учебных книг и принадлежностей для письма не должен превышать: для 1-2х классов - 1,5 кг; 3-4х классов - 2 кг; 5-6х классов - 2,5 кг; 7-8х классов - 3,5 кг; 9-11х классов - 4 кг.

После занятий в школе для ребенка рекомендуется организовать отдых не менее 2 часов. Желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Приступать к домашним заданиям лучше с 15-16 часов дня. Также не стоит забывать о небольших перерывах и "физкультурных минутках".

Школьникам во 2м и 3м классах необходимо тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5 часа в день. Детям старшего возраста на подготовку уроков нужно выделять в 4-5х классах не более 2 часов, в 6-8х классах - 2,5 часа, в 9-11х классах - до 3,5 часа.