Россия работает над перспективными беспилотниками

В начале августа состоялся первый полет нового российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Охотник". Министерство обороны РФ опубликовало на канале YouTube видеозапись этого полета, в которой демонстрируется взлет БЛА с аэродрома, 20-минутный полет на высоте до 600 метров и посадка.

Это событие стало поводом в очередной раз обратить внимание на программы создания различных систем БЛА, работы по которым ведутся отечественными компаниями промышленности в интересах российского военного ведомства, оценить их перспективы.

Прототип БЛА "Охотник" создан компанией "Сухой". Аппарат взлетной массой около 20 тонн построен по схеме "летающее крыло". Беспилотник выполнен с применением специальных покрытий и материалов, которые позволяют существенно снизить его заметность для радиолокационных средств обнаружения. По оценочным данным, длина беспилотника составляет 19 метров, а размах крыла - 14 метров.

БЛА оснащен современной целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Вместе с тем имеющиеся потенциальные возможности летательных аппаратов подобной размерности дают основания предполагать, что "Охотник" сможет нести не только системы разведки и наблюдения, но также и ударные средства.

Новости, касающиеся "Охотника", стали резонансными из-за того, что в мире лишь считаное число стран имеет разработки подобного типа. Действительно, появление летающего образца является свидетельством существенного прогресса в реализации проекта.

Вместе с тем не стоит самообманываться относительно сроков появления подобного БЛА в составе других авиационных средств в арсенале российских военных. "Охотник" только приступил к выполнению этапа летных испытаний. Разработчикам предстоит пройти долгий путь по доведению этой машины до заданных заказчиком характеристик. Кроме того, БЛА также должен быть испытан с целевым оборудованием в различных сценариях действий.

Еще одним перспективным российским беспилотником, разрабатываемым в соответствии с заданием российского военного ведомства, является "Орион". Проект реализуется компанией "Кронштадт" в рамках темы "Иноходец", начатой в 2012 году. Это средневысотный БЛА большой продолжительности полета, близкий по размерности к американскому аппарату Predator и израильским Heron и Hermes 900.

Аппарат взлетной массой около 1 тонны имеет характерную для машин подобного типа аэродинамическую форму и крыло большого удлинения с размахом в 16 метров.

Разработчикам военных беспилотников предстоит провести их испытания с целевым оборудованием в различных сценариях

Беспилотный аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 24 часов, неся на борту полезную нагрузку массой до 200 килограммов. Максимальная высота полета - 7500 метров, а радиус действия достигает 300 километров от наземной станции управления.

Этот беспилотник предназначен в первую очередь для воздушной разведки местности. У "Ориона" имеется два отсека для полезной нагрузки - в носовой и в центральной части фюзеляжа. В переднем отсеке расположена многоканальная гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения. В центральном отсеке может размещаться платформа с цифровыми камерами или обзорная РЛС. Кроме того, в прошлом году в сети появились кадры, на которых этот беспилотник запечатлен с вооружением.

Стоит отметить, что весной этого года в подконтрольным сирийским террористическим группировкам СМИ появились кадры, на которых, как утверждалось, была запечатлена атака российскими ВКС позиций боевиков в сирийской провинции Хама, в ходе которой применялись БЛА "Орион". По данным запрещенной в России группировки "Хейят Тахрир аш-Шам", БЛА этой модели нанесли удар по их базе в окрестностях поселка Закят на севере провинции.

Еще одной беспилотной системой большой продолжительности полета, по которой продолжаются работы, является "Альтаир". В рамках темы "Альтиус" с 2011 года ведется разработка БЛА большой продолжительности полета. В отличие от "Ориона", это более тяжелый аппарат, способный выполнять полет на больших высотах, а также нести более существенную полезную нагрузку.

БЛА выполнен по нормальной аэродинамической схеме с крылом большого размаха, двумя двигателями и V-образным оперением. Длина аппарата - 11,6 метра, а размах крыла - около 28,5 метра. Под консолями крыла расположены два дизельных двигателя, вращающих тянущие винты.

Предполагается, что БЛА взлетной массой свыше 7 тонн сможет выполнять полеты продолжительностью более 2 суток. При этом оснащение БЛА каналом спутниковой связи сделает радиус его действия ограниченным только запасом топлива.

Работами по проекту с 2012 года занималось казанское ОКБ им. Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол"). Однако в 2018 году стало понятно, что компания столкнулась с рядом сложностей как технического, так и финансового характера, что поставило под угрозу саму возможность выполнения этой работы, которой в российском военном ведомстве придают высокое значение.

В результате было принято решение о передаче права продолжения работ по этому перспективному БЛА компании УЗГА (Уральский завод гражданской авиации). Сейчас ситуация стала постепенно выправляться - по имеющимся данным, ведутся аэродромные испытания, в ближайшем времени можно ожидать начала летных испытаний.

Компания УЗГА также занята созданием нового беспилотного аппарата тактического класса для замещения ранее собираемых на мощностях предприятия израильских БЛА Searcher Mk II, получивших в России наименование "Форпост".

Аппарат взлетной массой 436 килограммов построен по двухбалочной схеме с толкающим винтом. "Форпост" имеет возможность выполнять полеты на высотах до 5000 метров, оставаясь в воздухе до 16 часов. Задачи разведки и наблюдения решаются с использованием высококачественной бортовой оптико-электронной системы наблюдения.

Высокая востребованность "Форпостов" в войсках определила необходимость создания модернизированной и локализированной версии. Независимость от зарубежного поставщика позволит исключить риски, обусловленные политической конъюнктурой. Кроме того, военные смогут получить БЛА, в большей степени соответствующий их требованиям, ведь не секрет, что в Россию поставлялись системы с урезанными возможностями.

К классу тактических БЛА относится и разработка рыбинского КБ "Луч", входящего в состав концерна "Вега". Беспилотный аппарат "Корсар" должен стать аналогом широко применявшегося в Иракской и Афганской кампаниях американского беспилотника Shadow.

Как и американский аналог, "Корсар" построен по двухбалочной схеме c высоко расположенным крылом и хвостовым оперением в виде перевернутой V. Взлетная масса аппарата составляет около 200 килограммов, а размах крыла - около 6,5 метра.

По имеющимся данным, "Корсар" может непрерывно находиться в воздухе до 8 часов, выполняя полеты на высотах до 5000 метров, что делает его недосягаемым как для обычного стрелкового вооружения, так и для многих типов ПЗРК. Радиус действия БЛА составляет около 120 километров, но предполагается, что он может быть увеличен до 250 километров.

Российские военные в ликвидации отставания страны в области беспилотной техники решили действовать не последовательно от простого к сложному, а по всему фронту, одновременно поручив отечественным компаниям промышленности работы по созданию широкой линейки БЛА различного класса. Процесс создания перспективных отечественных БЛА, очевидно, проходит не без проблем. Вместе с тем нельзя не замечать, что масштабные планы российских военных пусть и не быстро, но начинают воплощаться в жизнь.

А значит, в ближайшие годы некоторые из разрабатываемых в России систем БЛА могут перейти в категорию серийно производимых изделий.