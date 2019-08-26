Россияне приняли участие во Всемирной конференции робототехники

Сотрудничество Китая и России в сфере робототехники постоянно расширяется. Как рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники России Алиса Конюховская, сейчас в России обращают особое внимание на развитие сервисных роботов, используемых в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, ликвидация последствий стихийных бедствий, для военных целей, промышленных роботов, применяемых в атомной энергетике.

По словам Конюховской, Россия и Китай должны углубить взаимодействие в этой области через научные обмены двух стран и фондовые инвестиции.