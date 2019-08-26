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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россияне приняли участие во Всемирной конференции робототехники

В Пекине в воскресенье завершилась Всемирная конференция роботехники. В ней приняли участие свыше 300 ведущих специалистов отрасли и руководителей компаний из разных стран, в том числе России, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Сотрудничество Китая и России в сфере робототехники постоянно расширяется. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Сотрудничество Китая и России в сфере робототехники постоянно расширяется. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Сотрудничество Китая и России в сфере робототехники постоянно расширяется. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Сотрудничество Китая и России в сфере робототехники постоянно расширяется. Как рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники России Алиса Конюховская, сейчас в России обращают особое внимание на развитие сервисных роботов, используемых в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, ликвидация последствий стихийных бедствий, для военных целей, промышленных роботов, применяемых в атомной энергетике.

По словам Конюховской, Россия и Китай должны углубить взаимодействие в этой области через научные обмены двух стран и фондовые инвестиции.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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