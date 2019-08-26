Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.

По его данным, речь идет о 29-летней Анне Дубровиной. Предположительно, на нее упал камень.

В посольстве РФ в Японии пока не смогли подтвердить эту информацию. Как сообщили в консульском отделе, полиция не передавала дипломатам данных об этом инциденте.

Вулкан Фудзи (Фудзияма) является одним из символов Страны восходящего солнца. Его высота составляет 3776 метров. На вершине расположены синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция. В последний раз вулкан извергался в 1707 году.

Сезон восхождений на гору составляет чуть меньше двух месяцев - с 1 июля по 27 августа. Этот период считается наиболее удобным и безопасным, поскольку в остальное время вершина покрыта снегом. Каждый год Фудзи посещают приблизительно 200 тысяч человек, 30 процентов из них - иностранцы.