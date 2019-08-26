"Российская газета" прошла по лабиринтам истории и современности в Музее кино

Не каждую грязную и порванную дубленку стоит выкидывать. До того, как жена Сталкера взялась кормить в таком прикиде собаку, дубленку носила художник фильма "Сталкер" Нелли Фомина. Тарковскому не хватало выразительных деталей, и позаимствованную у Фоминой красивую и модную вещь (купленную незадолго до этого по блату) он велел истоптать, вывалять в пыли и хорошенько потереть камнями.

- После этого она могла служить только свидетелем истории, - смеется Наталья Зюмченко, руководитель выставочного отдела Музея кино на ВДНХ, курирующая новую выставку.

70 минут беседовал И. Сталин с режиссером С. Эйзенштейном и актером Н. Черкасовым, разъясняя им суть второй серии фильма "Иван Грозный"

Почти два года уникальная коллекция музея открыта для посетителей в специально устроенном для нее 36-м павильоне ВДНХ. Все это время, как и прежде, когда коллекция складировалась в павильоне "Мосфильма", ее пополняли новыми экспонатами. Пришла пора - и накануне Дня кино (точнее даже, Ночи кино) новая выставка открылась.

… А вот этот костюм, напротив, должен был выглядеть образцово: в нем слесарь Гоша (он же Алексей Баталов) возвращался к своей Екатерине (она же Вера Алентова) в фильме "Москва слезам не верит". Костюм передала музею вдова Баталова Гитана Леонтенко вместе с кепкой слесаря, которую повесили на рубашку декабриста князя Трубецкого, - хотели подчеркнуть, что Баталову с одинаковой легкостью давались и слесари, и аристократы.

Залы на выставке перетекают друг в друга тематически: "Персона", "Реквизит", "Художник", "Фильм". Кистень, казавшийся в "Руслане и Людмиле" у Птушко богатырским, на самом деле оказался скромным, таким разве что муху прихлопнешь. Сейчас задача у кистеня мирная - дополнить набор сказочной мебели, вырезанной для одного из фильмов начала 70-х знаменитым художником по дереву Вячеславом Почечуевым. Хотя тут есть предметы посерьезнее. Ордынский лук, который может выстрелить. Клинок, который может рубануть. Настоящий стальной шлем, который отразит удар меча. В "Орде" Андрея Прошкина все было всерьез, по-взрослому.

Для выставки отобрали 750 экспонатов, а всего в музее их 180 тысяч. Проблему всех музеев - невозможность максимально полно показать свои сокровища - Музей кино решает по-своему. Бывшие темные подсобки превратились в залы для сменных экспозиций. Здесь можно внимательно рассматривать те же фигуры "ордынских" воинов или эскизы Левана Шенгелия к "Бегству мистера Мак-Кинли".

Лариса Солоницына возглавляет Государственный музей кино более 5 лет. Фото: Александр Корольков.

- Ремонтируя здание, мы в первую очередь хотели создать современное атмосферное, "воздушное" пространство, - говорит директор Музея кино Лариса Солоницына. - Наполнить его смыслом, "начинить" мультимедиа, выделить главное.

Уже полгода здесь, в музее, можно попасть в "Кабинет Эйзенштейна". Сразу бросается в глаза надпись "Осуществлять!" и подпись: Сезанн. Лист бумаги с этим слоганом висел в 1930-х на стене кабинета в квартире Сергея Эйзенштейна на Потылихе. Теперь - на спинке стула перед письменным столом режиссера, но уже в центральной башне Музея кино. Желтые стены (мастер хотел, чтобы погода дома казалась солнечной даже в пасмурные дни), копия картины Домье, оригинал Диснея с автографом, оранжевая мебель в стиле баухаус. Раньше свезенные режиссером со всего мира мебель, книги, ритуальные маски, картины, украшения ютились в двухкомнатной мемориальной квартире на Смоленской улице, где им совсем не протолкнуться. Сегодня обновленный реставраторами мексиканский ковер занял свое законное место над кроватью режиссера, а его портрет работы Кики де Монпарнас - между книжными полками в библиотеке.

"Кабинет" - часть экскурсии "История кино: события и судьбы", авторского маршрута кинокритика Максима Семенова, а также единственный в мире музей Сергея Эйзенштейна.

На каждом номерке в музейном гардеробе для посетителей помимо цифры - факт из истории кино, связанный с этим числом. На номерке с цифрой 70, к примеру: "70 минут беседовал И. Сталин с режиссером С. Эйзенштейном и актером Н. Черкасовым, разъясняя им суть второй серии фильма "Иван Грозный".

Кино тут начинается с вешалки, не заканчивается выставочными залами и не укладывается в обычные музейные рамки.

27 августа, в День кино, в кинозале имени Дзиги Вертова - презентация мемуаров киноведа и кинокритика, бывшего председателя Госкино РФ Армена Медведева "Вот и все, что я хотел сказать". В Образовательном центре намечена на начало сентября лекция "Версии и трактовки фильма "Солярис". В кинозале Ханжонкова - "Эбигейл", фильм молодого режиссера Александра Богуславского. В документальной программе - "Дрейфующая Скандинавия". Есть и сериалы.

Путь от центрального входа ВДНХ до 36-го павильона не так уж близок - чуть не полчаса ходьбы. Но ничего. Во-первых, от метро "Ботанический сад" можно дойти в два раза быстрее (маршрут расписан на сайте музея). Во-вторых, уже в сентябре у павильона появится остановка внутреннего микроавтобуса - "Музей кино".

… Центральная экспозиция музея называется "Лабиринт истории". За каждым поворотом этого лабиринта открываются один за другим этапы развития нашего кино, представленные редчайшими артефактами. Гипсовый еще "Оскар" 1942 года за фильм "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" (Moscow Strikes Back). Или куклы, изготовленные в колонии режиссером Сергеем Параджановым.

Есть в этом лабиринте неожиданные повороты. На вираже к разделу "Оттепель" рядом вдруг представлены "Гамлет" Козинцева и "Застава Ильича" Хуциева. Что между ними общего, казалось бы. А ведь и там и тут в фильмах сыновьям являются погибшие отцы. Средневековый требовал от сына отомстить, а "оттепельный" - жить своим умом.

Задумались, а лабиринт кино уже свернул - что там за новым поворотом?

Кстати

Как Солоницын стал Андреем Рублевым

Рядом с афишей "Андрея Рублева" на карандашном рисунке художника по костюмам Лидии Нови - Андрей-иконописец со свитком в руках. А чуть выше - фото исполнителя роли Рублева, актера Анатолия Солоницына, которому на днях, 30 августа, исполнилось бы 85. - Отец приехал в Москву, пришел на "Мосфильм" и просто сказал: "Рублева должен сыграть я". А к тому времени уже был утвержден Любшин, - вспоминает дочь Солоницына, директор Музея кино. - Тарковского, которому малоизвестный актер из Свердловска показался более подходящим на роль главного героя, отговаривали все, включая его учителя Михаила Ромма. Тогда режиссер взял фотопробы разных актеров и отправился с ними к иконописцам и реставраторам - и все выбрали Солоницына. Каким я помню своего отца? Он ко всему - прежде всего к работе - относился, как к своему долгу. В свободное время зря времени не терял, ходил по музеям, смотрел кино, тренировал память, работал с дикцией, учил стихи. Иногда ему удавалось совместить это с отцовским долгом. Вместо вечерней сказки он, бывало, читал мне свои роли. Лучше всего я засыпала под "Бориса Годунова".