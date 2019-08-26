Сборная России провела предпоследний контрольный матч перед стартом баскетбольного чемпионата мира. В китайском Нинбо подопечные Сергея Базаревича уступили будущему сопернику по группе "В", Аргентине - 64:85.

В нынешней сборной России с учетом всех ее потерь и лишений Никита Курбанов является одной из ключевых фигур. Фото: Михаил Синицын.

В Поднебесную наши отправились в количестве 14 человек. Перед отлетом от состава был отцеплен Никита Балашов. В окончательную заявку на турнир должно войти 12 игроков. Искомая дюжина будет определена после матча с испанцами, который наши проведут в том же Нинбо 27 августа.

Заявка сборной России на ЧМ-2019 будет известна после контрольной игры с Испанией

Путь в Китай у россиян получился непростым. На восемь часов перелета Москва - Шанхай наложилось ожидание в утомительных очередях в аэропортах плюс 240-километровый автобусный переезд из Шанхая в Нинбо. Первую тренировку, скорее восстановительную, на китайском паркете наши провели только в субботу вечером, а полноценную - лишь в воскресенье.

Так что физическое состояние, в котором россияне вышли на матч с аргентинцами, вряд ли было оптимальным. А для нынешней сборной это критично. Просто без своих ключевых игроков, не приехавших в Китай из-за травм, сборная России объективно уступает сопернику в классе. Для сравнения: у нас игроки задней линии не имеют нормального опыта выступлений даже в Единой лиги. У аргентинцев баскетболисты аналогичного амплуа защищают цвета мадридского "Реала", игравшего в финале Евролиги, и сильной "Басконии". Плюс у южноамериканцев по-прежнему в строю 39-летний Луис Скола. Человек, выигрывавший олимпийское "золото" еще в 2004 году.

Неизвестно, сочли ли аргентинцы нужным скрывать что-то от наших, учитывая будущую встречу в группе. А вот в то, что россияне какие-то сюрпризы для южноамериканцев припасли, хочется верить. Потому что вчерашняя игра оставила тренерскому штабу нашей сборной достаточно пищи для тягостных размышлений.

В отдельные моменты россияне бились с аргентинцами почти на равных. Однако проваленные первая и четвертая четверть, за которые наши в сумме набрали 20 очков, не позволили подопечным Сергея Базаревича избежать итогового разгрома.