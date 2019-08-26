Женская сборная России после двух проведенных победных матчей группового этапа финального турнира чемпионата Европы делила лидерство со Словакией и Германией. Матч с немками в Братиславе состоялся 26 августа вечером, результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Россиянки, руководимые главным тренером Вадимом Панковым, на старте группы "D" взяли верх над Беларусью (3:0) и Швейцарией (3:0), однако игра команды внушает самые серьезные опасения за ее дальнейшую турнирную судьбу. Плюс ко всем проблемам еще и травма блокирующей Ирины Фетисовой, для которой нынешний турнир, увы, уже завершен.

Скромная Швейцария с полулюбительским статусом клубных команд, участвующих в национальном чемпионате, попала на Евро-2019 только благодаря расширению числа участников с 16 до 24.

Называть эту сборную дебютантом чемпионатов Европы было бы неправильно. Все-таки швейцарки, пусть и очень давно, дважды отметились на континентальных первенствах - в 1967 и 1971 годах, когда женский волейбол в Старом Свете культивировался далеко не во всех странах.

В своем втором матче в Братиславе подопечные Панкова вместо ожидаемой легкой прогулки получили трудный матч, попутно заставивший поверить в магию цифр. В стартовом сете наши девушки сумели отбиться с критического счета 18:22. Как не вспомнить, что точно такой же результат был и в третьем сете решающей игры августовской домашней олимпийской квалификации против Южной Кореи. Тогда наши в калининградском дворце спорта "Янтарный" уступали 0:2 по партиям, были близки к фатальному поражению, которое наверняка повлекло бы за собой немедленную отставку Панкова, но все же спаслись.

Трюк по вытаскиванию самих себя из болота за волосы прошел и в матче со Швейцарией. Во второй партии тоже догоняли соперника, проигрывая до трех мячей (9:12), совершая чудовищные ошибки на приеме далеко не самых сложных подач соперниц. Запал швейцарок, изрядно потрепавших нервы поклонникам нашей национальной дружины и самим волейболисткам, в определенный момент сошел на нет. Третий сет оказался вполне спокойным для России. Итоговый результат - 3:0 (28:26, 25:19, 25:9). Лучшими бомбардирами в составе победительниц стали Наталия Гончарова (17 очков) и Ирина Воронкова (12).

Кстати, и с Беларусью начинали матч отвратительно - 5:11, затем судорожно исправляя ситуацию. Панков на пресс-конференции после встречи со Швейцарией вполне логично обратил внимание на невнятные стартовые отрезки: "Мы опять не очень хорошо начали матч, однако затем игра наконец-то пошла по нашему сценарию. Самое важное - положительный результат, нашей главной целью была победа".

Если смотреть вперед, то первое место россиянок в группе гарантирует им не самый сложный матч в 1/8 финала. Скорее всего, соперниками будут Словения или Украина. А вот в том случае, если наша команда финиширует в Братиславе второй, то тогда в стартовом раунде плей-офф придется сразиться с Бельгией (наиболее вероятно), Италией или Польшей. Такая встреча чревата самыми неприятными последствиями.

Всего за три игровых дня на Евро-2019, проходящем в Братиславе, Анкаре (Турция), Лодзи (Польша) и Будапеште (Венгрия), было проведено 28 матчей. Из них 18 завершились со счетом 3:0. Идея с тотальным расширением числа участников пока не особенно себя оправдывает.