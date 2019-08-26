Российский гидросамолет борется за азиатский рынок

В России увеличилось производство самолетов-амфибий Бе-200, в том числе в связи с расширением экспортных поставок.

Однако в ближайшее время отечественная гидроавиация столкнется с серьезной конкурентной борьбой. Новые соперники - страны Азии.

Каждый год с началом сезона лесных пожаров Бе-200 становится непременным героем телевизионных сюжетов от Сибири до Пиренейского полуострова. Этот эффективный самолет-амфибия - визитная карточка российской гидроавиации.

У России богатый опыт в создании гидросамолетов, однако заказы со стороны государственных структур можно было пересчитать по пальцам. Экспортные перспективы этих необычных самолетов до недавнего времени также были неясны: нет заказов, нет и серийного производства, а значит, нет серьезного продвижения техники на зарубежные рынки.

Однако буквально за последние пару лет ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Сначала 24 единицы Бе-200 заказало МЧС, а потом на машину стали обращать внимание и за пределами России.

В связи с увеличением производства Бе-200 его разработчик - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК) - и российские власти делают ставку на успешное продвижение и продажи самолета за рубежом. Бе-200 - частый гость зарубежных выставок, а специалисты ТАНТК регулярно проводят деловые встречи с представителями ряда компаний из Швейцарии, Канады, США, Франции и Чили. Потенциальных заказчиков самолета интересуют возможности Бе-200 по тушению лесных пожаров и выполнению патрульных и поисково-спасательных операций на море.

Еще в 2010 году модификация Бе-200ЧС-Е получила сертификат типа Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA). Бе-200 уже успел поучаствовать в тушении пожаров во Франции в 2011 году, в рамках испытаний возможностей этого самолета. Российская амфибия получила высокую оценку французских специалистов.

На авиасалоне в Ле Бурже были подписаны соглашения о поставках российских афмибий Бе-200 в Индию и Чили, в 2021 году их начнут поставлять в США

Несмотря на интерес со стороны заказчиков и хорошие экспортные перспективы самолета, до недавнего времени география поставок Бе-200 не расширялась. Результаты планомерной работы ТАНТК стали заметны в 2019 году на авиасалоне в Ле Бурже. В рамках авиасалона был подписан российско-индийский меморандум о поставках Бе-200 в эту страну, а также контракт на поставку двух машин этого типа в Чили.

Самым значимым событием для экспортного продвижения российского самолета-амфибии стало согласование проекта контракта с американской компанией Seaplane Global Air Services на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США. Как сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин, Россия планирует начать поставки в 2021 году.

Если Америка далась Бе-200 относительно легко, то на перспективном азиатском направлении, где амфибии востребованы на больших акваториях, Россия в последнее время столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны местных производителей. Япония несколько лет назад отменила запрет на экспорт военной техники и продукции двойного назначения, который был до этого закреплен законодательно. Ранее же компания-производитель самолетов-амфибий Shin Maiwa добилась разрешения министерства обороны Японии экспортировать самолеты Shin Maiwa US2 и ведет серьезную маркетинговую работу по продвижению своих амфибий.

На мировой рынок скоро выйдет еще один прямой конкурент Бе-200. На авиасалоне в Чжухае в 2018 году одной из главных новинок хозяев выставки - китайцев - стал новейший тяжелый четырехдвигательный самолет-амфибия AG 600 "Цзяолун" ("Водяной дракон"). Это самолет двойного назначения. В гражданских целях он используется для пожаротушения. На авиасалоне в Чжухае он совершил свой первый полет, и на сегодня это самый крупный самолет-амфибия в мире.

Заказчиков Бе-200 интересуют возможности самолета по тушению лесных пожаров и выполнению патрульных и поисково-спасательных операций на море

Несмотря на довольно серьезные вызовы, с которыми сталкивается отечественная амфибия, у Бе-200 есть все шансы закрепиться на американских рынках, а также побороться за рынки Европы и Юго-Восточной Азии. На гидросамолеты по-прежнему высокий спрос. Эксперты оценивают потенциал рынка на ближайшие 10 лет в 150-200 бортов. Если российская сторона сохранит маркетинговую стратегию в прежнем виде, то российские Бе-200 будут чаще летать в зарубежном небе и спасать от пожаров, скажем, леса Амазонки.

Справка

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 используется для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации на воде, а также для нужд санитарной авиации. Бе-200 был разработан Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева (ТАНТК) и до 2008 года производился на Иркутском авиазаводе. Затем производство Бе-200 также было перенесено в Таганрог. Бе-200 принимает на борт 12 тонн воды за 14 секунд. За одну заправку топливом самолет Бе-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.