Росстат опубликовал прогноз по соотношению числа мужчин и женщин до 2036 года. К этому времени преобладание количества женщин пойдет на спад.

Если к началу 2019 года на тысячу мужчин приходилось 1154 женщины, то в начале 2036 года будет, согласно прогнозу Росстата, 1115. Преобладание женщин связано с тем, что мужчины умирают чаще из-за разных факторов. Однако разница в продолжительности жизни мужчин и женщин постепенно снижается, говорит Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ.

"В начале 2000-х годов разница в продолжительности жизни составляла больше 13 лет. Сейчас же она немногим больше 10. Если смертность мужчин будет снижаться быстрее, то будет сокращаться разница в продолжительности жизни, и, как следствие, соотношение будет выравниваться", - говорит Анатолий Вишневский.

Есть еще версии. "В последние годы в стране была проделана значительная работа по борьбе с алкоголизмом. В частности, многие мужские жизни спасает запрет на продажу алкоголя ночью", - отметил Андрей Коротаев, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

Ранее СМИ сообщили, что к 2036 году на одну тысячу мужчин будет приходиться 1128 женщин, а на Чукотке к 2036 год на каждую тысячу мужчин будет приходиться только 813 женщин. Росстат опроверг "РГ" эту информацию, уточнив, что сейчас мужчин на Чукотке действительно больше, но к 2036 году на тысячу мужчин там будет приходиться 1027 женщин.