Рублев приблизился к топ-40 рейтинга АТР

В опубликованном рейтинге АТР накануне Открытого чемпионата США Андрей Рублев поднялся с 47-й на 43-ю позицию. Успешная игра на завершающем турнире Большого шлема может позволить Рублеву ворваться в топ-40.

В группе лидеров перемен не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, далее расположились извечные соперники Рафаэль Надаль из Испании и швейцарец Роджер Федерер. Четвертым идет австриец Даниэль Тим, на 800 баллов опережающий идущего пятым россиянина Даниила Медведева. При успешной игре на кортах Нью-Йорка Медведеву по силам подняться еще на одну позицию.

Еще один представитель России Карен Хачанов сохранил девятую позицию.

На стартующем в понедельник US Open Медведев в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, Хачанов встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.