Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Сбербанк стал владельцем 46,5 процента акций Rambler Group. В понедельник, 26 августа, стороны сообщили о закрытии сделки.

Экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых - Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса" и другие, а также кинотеатр "Художественный", уточняется в совместном релизе участников сделки.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров. Он будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития.

Председателем совета станет первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Ежегодно руководителей будут переизбирать. Следующим совет возглавит основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут.

Руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян.