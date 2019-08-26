Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в очередной раз оказался в центре скандала: СМИ выяснили, что вместо участия в праздновании Дня независимости Украины вместе со своим шефом в Киеве он отдыхал на фешенебельном французском курорте в компании своего друга. Несколько украинских СМИ разместили репортажи об отдыхе Богдана в одном из самых дорогих ресторанов Сен-Тропе, причем на размещенном ролике он возглавляет "парад" из манекенщиц, несущих шампанское под гимн Украины.

Веселье происходило в тот момент, когда Владимир Зеленский участвовал в торжествах по случаю 28-й годовщины украинской независимости. И хотя по протоколу Богдану не обязательно было присутствовать на таких мероприятиях, патриотические комментаторы уличили его в особо злостном неуважении к государству. Другие же обратили внимание на тех, кто веселился вместе с Богданом. Так, главным участником вечерники был Андрей Довбенко - известный украинский юрист, которого называют "смотрящим" за минюстом при президенте Порошенко - лоббистом и представителем его интересов. Собственно, свадьба Довбенко и собрала на юге Франции, помимо Богдана, министра юстиции Павла Петренко, судей Верховного суда, членов ЦИК, представителей строительного бизнеса и иных представителей украинского истеблишмента. Однако претензии СМИ и комментаторов были адресованы только Богдану, и то - исключительно за отсутствие в Киеве на празднике. К курортным забавам представителей старой и новой власти, а также к существованию института "смотрящих" и "решал" критики Богдана, вероятно, привыкли.