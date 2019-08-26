Семь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Китая

На юге Китая перевернулся пассажирский автобус. Шесть человек погибли на месте, еще один - скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Кроме того, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел глубокой ночью на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу в провинции Гуандун. Не исключено, что водитель уснул за рулем. В полиции пока никак не комментируют произошедшее.

Не сообщают даже, сколько пассажиров находилось в салоне автобуса. Известно только, что вместимость транспортного средства - 44 человека. Ведется расследование причин инцидента.