Шахматная школа Анатолия Карпова откроется в Солигорске

Один из величайших шахматистов планеты, 16-кратный чемпион мира россиянин Анатолий Карпов принял участие в шахматном марафоне, приуроченном ко Дню шахтера, который прошел в Солигорске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

Прославленный международный гроссмейстер, который не устает и в свои 68 лет повторять, что главное - это борьба, "воспитание своего характера, а успехи обязательно придут, если постоянно работать", провел сеанс одновременной игры на 17 досках с юными чемпионами и представителями Солигорска. Итогом сеанса стали 14 побед гроссмейстера, а Максиму Лугинину, Марии Дубовик и Ивану Петренко удалось сыграть вничью.

Совместный проект Белорусской федерации шахмат и предприятия "Беларуськалий" собрал свыше ста шахматистов из Беларуси, Великобритании и Латвии в турнирах "Спринт" (для детей 2013 года рождения и моложе), "Полумарафон" (для детей 2007 года рождения и моложе) и "Марафон" (для всех желающих). В "Марафоне" победителями и призерами стали хозяева турнира. Набрав 19,5 очков, первое место занял Сергей Жигалко. На второй позиции разместился Владислав Ковалев - 16,5 балла. Замкнул тройку лидеров Виталий Тетерев.

Во время визита Анатолия Карпова обсуждалась и возможность открытия школы шахмат легендарного мастера в Солигорске. Как сообщили агентству в федерации, проект планируется реализовать уже в текущем году.